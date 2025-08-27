Constipation Relief: ఇవి తింటే మలబద్ధకం మటుమాయం అయి.. ఉదయాన్నే మీ పొట్ట ఖాళీ అవ్వాల్సిందే..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ఉదయాన్నే మలబద్ధకం సమస్య ఉంటే.. రోజంతా ఇక మనకు అదే వెంటాడుతూ ఉంటుంది.  ఉదయాన్నే మనం బాత్రూంకి పోయి పొట్ట ఖాళీ అయితే మాత్రమే.. ఆ రోజంతా హుషారుగా ఉండగలం. మరి మలబద్ధకం నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలో చూద్దాం..
చియా విత్తనాలు తీసుకోవడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య తగ్గుతుంది. సాయంత్రం పూట చియా విత్తనాలు నానబెట్టిన ఫ్రూట్ సలాడ్ లాంటివి తినడం వల్ల.. ఉదయాన్నే కడుపు క్లీన్ అవుతుంది. 

పండ్లల్లో బెర్రీ ఫ్రూట్స్ .. మలబద్ధకాన్ని తగ్గించి ఉదయాన్నే కడుపుని క్లీన్ చేయడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. వారంలో కనీసం రెండు రోజులు రాస్బెర్రీ ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు.   

రోజుకి కనీసం ఒక అవకాడో ఫ్రూట్ తినడం వల్ల.. ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండడమే కాదు మలబద్ధకం సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. మలబద్ధకం సమస్య తగ్గడం వల్ల బరువు కూడా తగ్గగలము.   

రోజుకొక ఆపిల్ పండు తినడం వల్ల.. అనారోగ్య సమస్యలు దూరం అవ్వడమే కాకుండా.. ఉదయాన్నే కడుపు క్లీన్ అవ్వడానికి కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.   

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య సులభంగా దూరమవుతుంది.

