Business Ideas: మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న రూ.5 లక్షల లోన్‎ తీసుకుని ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు మీవే..!!

Trending Business Ideas: వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నారా? ఏ వ్యాపారం చేయాలో అర్థం కావడం లేదా? వ్యాపారం చేసేందుకు మంచి ఐడియా ఉన్నా పెట్టుబడికి డబ్బు లేదా. అయితే ఏమాత్రం చింతించకండి. ఎందుకంటే కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్.. నిరుద్యోగులకు, వ్యాపారం చేయాలనుకునేవారికి, వ్యాపారం విస్తరించాలనుకునే వారి కోసం ముద్రాలోన్స్ ద్వారా రుణాలను అందిస్తోంది. ఈ ముద్రా లోన్ ద్వారా రుణాలు తీసుకుని మీరే స్వయంగా వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. అంతేకాదు మరో నలుగురికి మీరు ఉపాధి చూపించినవారవుతారు. అయితే ముద్రా లోన్ తీసుకుని ఎలాంటి బిజినెస్ ప్రారంభించాలో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవండి.
అదే ముద్రా స్కీమ్. ఈ ముద్రా లోన్ సాయంతో తక్కువ పెట్టుబడితో బేకరీ ప్రారంభిస్తే మంచి లాభం వస్తుంది. ఎందుకంటే దీనికి ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉన్న బేకరీ ఉత్పత్తులతో నెలకు లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. చిన్న స్థలం, ప్రాథమిక యంత్రాలు, శిక్షణతో ఈ బిజినెస్ను సులభంగా ప్రారంభించి స్వయం ఉపాధి పొందవచ్చు.
మీకు స్వయం ఉపాధి కావాలనుకుంటే.. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసే అవసరం లేకుండా.. మీకంటూ వ్యాపారం ప్రారంభించడం ఉత్తమ మార్గమని చెప్పాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ముద్రా రుణాలు ఈ కోవలో ఉన్న అవకాశాలను సులభతరం చేస్తాయి. పెద్ద పెట్టుబడి లేకుండా కూడా ముద్రా రుణాలను ఉపయోగించి తక్కువ రిస్క్తో వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు.
వ్యాపారం ఒకసారి ప్రారంభించిన తర్వాత, మీరు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించవచ్చు. అదనంగా ఇతరులకు ఉపాధి కల్పించే అవకాశాన్ని కూడా పొందుతారు. ఏ వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలో తెలియని వారిలో బేకరీ వ్యాపారం అత్యుత్తమ ఎంపిక అవుతుంది.
కేక్లు, బ్రెడ్లు, బిస్కెట్లు, పఫ్లు వంటి ఉత్పత్తులకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా యువతరం వీటిపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతుంది. పెద్ద స్థలం లేకుండా, చిన్న ప్రొడక్షన్ ప్రదేశం, ఒక చిన్న షాపు ద్వారా కూడా బేకరీ వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. సుమారు ఐదు లక్షల రూపాయల పెట్టుబడి ఉంటే, రెండు–మూడు లక్షలు ఓవెన్, డఫ్ మిక్సర్ వంటి ప్రాథమిక యంత్రాల కొరకు సరిపోతాయి.
బేకరీ ఉత్పత్తుల తయారీ లో నైపుణ్యం అవసరం కాబట్టి.. స్వయం ఉపాధి శిక్షణ కేంద్రాల్లో అందించే కోర్సుల్లో శిక్షణ తీసుకోవడం ద్వారా ఉత్పత్తుల నాణ్యతను మెరుగుపరచవచ్చు. వ్యాపారం ప్రారంభమైన కొద్దీ, 40–50 శాతం లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది. నెలవారీగా లక్ష నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయం సాధించవచ్చు. వేడుకల ఆర్డర్లు, క్యాంటీన్ లేదా ఇతర బిజినెస్ సప్లైల ద్వారా ఆదాయం మరింత పెరిగే అవకాశముంది.
తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభం వచ్చే ఈ బేకరీ వ్యాపారాన్ని ముద్రా రుణంతో ప్రారంభించడం ద్వారా, మీరు మీ కలలను సాకారం చేసుకోవచ్చు. సొంత వ్యాపారంలో స్థిరమైన ఆదాయాన్ని సృష్టించడం, ఆర్థిక స్వావలంబనను పొందడం, అలాగే సమాజానికి ఉపాధిని అందించడం ఈ వ్యాపారం ద్వారా సాధ్యమే. బేకరీ వ్యాపారం ప్రారంభించడం ద్వారా, మీరు తక్కువ రిస్క్తో, స్థిరమైన లాభంతో, వ్యాపారంలో నిలకడగా ఎదగగలుగుతారు.