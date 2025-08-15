English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Janmashtami mehndi design: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి స్పెషల్.. వావ్ అనిపించేలా కొత్తగా ట్రెండ్‌లో ఉన్న మెహందీ డిజైన్స్ మీ కోసం..!

Mehndi design for janmashtami: ఆడపిల్లలకు గోరింటాకు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఏ చిన్న పండుగ వచ్చినా గోరింటాకు పెట్టుకోవడమో లేదంటే మెహందీ వేసుకోవడమో చేస్తుంటారు. ఈ శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమికి ఈ లేటెస్ట్ ట్రెండీ మెహందీ డిజైన్స్ వేసుకోండి.. అందరూ మీ చేతుల్ని చూసి ఫిదా అయిపోవడం ఖాయం. 
1 /8

శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా మహిళలు తమ చేతులకు మెహందీని కూడా పెట్టుకుంటారు. అయితే చివరి నిమిషంలో టైమ్ లేకున్నా కూడా ఈవిధంగా ట్రెండింగ్ మెహందీ డిజైన్స్ వేసుకోవచ్చు.   

2 /8

శ్రీకృష్ణుడి ముఖం, వేణువు, నెమలి ఈక, రాధే-శ్యామ్ లాంటి నమూనాలతో కూడిన డిజైన్లు మీ చేతులను అందంగా మారుస్తాయి. 

3 /8

జన్మాష్టమి అనేది ఆనందాన్ని కలిగించే ఆరోగ్యకరమైన పండుగలలో ఒకటి. ప్రకృతి అందాన్ని చూపించేలా వేసుకునే ఈ మెహందీ పూల డిజైన్లు వేసుకుంటే.. చేతులు ఎంతో ప్రెట్టీగా కనిపిస్తాయి.   

4 /8

మీరు మీ చేతులపై కృష్ణుడు మరియు రాధ  వ్రాసిన మెహందీ డిజైన్‌ను అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్‌లో అందమైన నెమలి ఈకలు కూడా చూపించబడ్డాయి. ఇవి చేతులను అందంగా మారుస్తాయి.  

5 /8

శ్రీకృష్ణుడికి నెమళ్లతో ఉన్న అనుబంధం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. దానిని చూపేట్టేలా ఈ మెహందీ డిజైన్లలో నెమలి ఈకలను ఎంతో అందంగా వేసుకోవచ్చు.   

6 /8

అలాగే రాధా, కృష్ణుల ముఖం, పేర్ల డిజైన్ కూడా మెహందీగా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ వారి శాశ్వత ప్రేమను చూపిస్తూ ఫ్లవర్స్ తో ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.   

7 /8

కృష్ణుడితో ఎల్లప్పుడూ ఉండే వేణువు ఆయన ఉల్లాసమైన స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుంది. వేణువుతో సులభంగా ఉండే ఈ మెహందీ డిజైన్ పెట్టుకుంటే మీ చేతులకు కళ రావడం ఖాయం. 

8 /8

లోటస్ ఫ్లవర్ మెహందీ డిజైన్ స్వచ్ఛత మరియు ఆధ్యాత్మిక భక్తిని సూచిస్తూ మీ చేతులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణను ఇస్తుంది.  

