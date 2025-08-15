Mehndi design for janmashtami: ఆడపిల్లలకు గోరింటాకు అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఏ చిన్న పండుగ వచ్చినా గోరింటాకు పెట్టుకోవడమో లేదంటే మెహందీ వేసుకోవడమో చేస్తుంటారు. ఈ శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమికి ఈ లేటెస్ట్ ట్రెండీ మెహందీ డిజైన్స్ వేసుకోండి.. అందరూ మీ చేతుల్ని చూసి ఫిదా అయిపోవడం ఖాయం.
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా మహిళలు తమ చేతులకు మెహందీని కూడా పెట్టుకుంటారు. అయితే చివరి నిమిషంలో టైమ్ లేకున్నా కూడా ఈవిధంగా ట్రెండింగ్ మెహందీ డిజైన్స్ వేసుకోవచ్చు.
శ్రీకృష్ణుడి ముఖం, వేణువు, నెమలి ఈక, రాధే-శ్యామ్ లాంటి నమూనాలతో కూడిన డిజైన్లు మీ చేతులను అందంగా మారుస్తాయి.
జన్మాష్టమి అనేది ఆనందాన్ని కలిగించే ఆరోగ్యకరమైన పండుగలలో ఒకటి. ప్రకృతి అందాన్ని చూపించేలా వేసుకునే ఈ మెహందీ పూల డిజైన్లు వేసుకుంటే.. చేతులు ఎంతో ప్రెట్టీగా కనిపిస్తాయి.
మీరు మీ చేతులపై కృష్ణుడు మరియు రాధ వ్రాసిన మెహందీ డిజైన్ను అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్లో అందమైన నెమలి ఈకలు కూడా చూపించబడ్డాయి. ఇవి చేతులను అందంగా మారుస్తాయి.
శ్రీకృష్ణుడికి నెమళ్లతో ఉన్న అనుబంధం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. దానిని చూపేట్టేలా ఈ మెహందీ డిజైన్లలో నెమలి ఈకలను ఎంతో అందంగా వేసుకోవచ్చు.
అలాగే రాధా, కృష్ణుల ముఖం, పేర్ల డిజైన్ కూడా మెహందీగా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ వారి శాశ్వత ప్రేమను చూపిస్తూ ఫ్లవర్స్ తో ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.
కృష్ణుడితో ఎల్లప్పుడూ ఉండే వేణువు ఆయన ఉల్లాసమైన స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుంది. వేణువుతో సులభంగా ఉండే ఈ మెహందీ డిజైన్ పెట్టుకుంటే మీ చేతులకు కళ రావడం ఖాయం.
లోటస్ ఫ్లవర్ మెహందీ డిజైన్ స్వచ్ఛత మరియు ఆధ్యాత్మిక భక్తిని సూచిస్తూ మీ చేతులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణను ఇస్తుంది.