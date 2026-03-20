Eid Mehndi Designs: రంజాన్‌ పండుగకు చూడచక్కని.. సింపుల్‌ మెహిందీ డిజైన్లు

Eid 2026 Trendy Mehndi Designs For Hand Lets Try: పవిత్రమైన పర్వదినం రంజాన్. దాదాపు నెల రోజులు ఉపవాసం ఉండి ఈద్ అల్ పితర్తో రంజాన్ మాసం ముగుస్తుంది. రేపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రంజాన్ పండుగ భక్తిశ్రద్ధలతో చేసుకుంటుండడంతో మహిళలకు మెహిందీ డిజైన్లు అందిస్తున్నాం. ట్రెండీలో ఉన్న సింపుల్.. ఈజీ మెహిందీ డిజైన్లు మీకోసం...
ఈద్ సందర్భంగా అందమైన మెహందీని వేసుకుని మురిసిపోండి. ఇస్లాంలో అత్యంత పవిత్రమైన.. ముఖ్యమైన పండుగ రంజాన్. కొత్త బట్టలకు తోడు మహిళల చేతులు గోరింటాకుతో అందంగా కనిపించాలి.
రంజాన్ పండుగకే కాదు ప్రత్యేక సందర్భంలో ఈ మెహందీ డిజైన్ను వేసుకోవచ్చు. దీన్ని వేసుకోవడం చాలా సులభం. మీరు ఈ డిజైన్ను మీ సన్నిహితులకు చూపించి వారితో సులభంగా మీ చేతులపై అందమైన డిజైన్ను వేయించుకోవచ్చు.
ఈ మెహందీ డిజైన్ బాగా ట్రెండ్లో ఉంది, కాబట్టి మీరు ఈద్ వంటి ప్రత్యేక సందర్భంలో ఈ డిజైన్ను మీ చేతులకు వేయించుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ మీ చేతుల అందాన్ని ఎన్నో రెట్లు పెంచుతుంది.
సింపుల్గా.. అందంగా కనిపించడానికి మీరు ఈ మెహిందీ డిజైన్ను ప్రయత్నించండి. మీ చేతులకు అందంగా ఈ డిజైన్ కనిపిస్తుంది.
రంజాన్లో చాలా ప్రత్యేకం చంద్రుడు. మరి మీ చేతులకు చంద్రుడి ఆకారంలో మెహందీ డిజైన్ను వేసుకోవచ్చు. ఈ చంద్రుని ఆకారపు మెహందీ డిజైన్ మీ చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
ఈ డిజైన్ను వేసుకోవడం కూడా చాలా సులభం. మరింత ఆకర్షణీయమైన వేసుకోవాలంటే ఈ డిజైన్తో మెహందీ వేసుకోవచ్చు.