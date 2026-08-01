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త్రిగ్రహి యోగంతో బంపర్ లాభాలు.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేనట్లే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 01, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:20 AM IST

Trigrahi Yoga August 2026: ఈ వారంలో ఎంతో శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా మేలు జరుగుతుంది.

Trigrahi Yoga August 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం, ఒకే రాశిలో అనేక గ్రహాల కలయిక అత్యంత కీలకమైన సంఘటనగా చెప్పొచ్చు.. పంచాంగం ప్రకారం.. ఆగస్టు 5న ఒక అత్యంత అరుదైన, అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహ కలయిక జరగబోతోంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో ఉన్న సూర్యుడు, దేవగురు బృహస్పతితో పాటు, బుద్ధితో పాటు వ్యాపారానికి కారకుడైన బుధుడు కూడా ఆగస్టు 5న కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు..

Trigrahi Yoga August 20261/6

త్రిగ్రహి యోగం

ఈ మూడూ గ్రహాల కలయికతో కర్కాటక రాశిలో త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడబోతోంది.. సూర్య-బుధుల కలయిక వల్ల బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడుతుండగా.. గురుడి కలయిక వల్ల ఈ త్రిగ్రహి యోగం జ్ఞానం, గౌరవం, ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ అరుదైన యోగం వల్ల నాలుగు రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారబోతున్నాయి.

Trigrahi Yoga August 20262/6

వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

వృశ్చిక రాశి వారికి తొమ్మిదో స్థానంలో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా అదృష్టం పూర్తిగా మీ వైపే ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారాలు వీరికి లాభసాటిగా కూడా మారుతాయి.. ఇతర దేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునేవారి కోరికలు విద్యార్థులకు నెరవేరుతాయి.  

Trigrahi Yoga Horoscope3/6

కర్కాటక రాశి (Cancer)

ఈ త్రిగ్రహి యోగం కర్కాటక రాశిలోనే ఏర్పడుతుంది.. ఈ రాశి వారికి అత్యంత శుభఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. సమాజంలో హోదా, గౌరవ ప్రతిష్ఠలు విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్‌ కూడా ఉంది.. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో బంగారు అవకాశాలు తలుపు తడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Trigrahi Yoga In Cancer News4/6

మిథున రాశి (Gemini)

మిథున రాశి వారికి ధన స్థానంలో ఈ యోగం ఏర్పడుతుండటం వల్ల ఆర్థిక స్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. మాటతీరు ఇతరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యాపారంలో పెద్ద ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Budhaditya Yoga Astrology5/6

మేష రాశి (Aries)

మేష రాశి వారికి ఈ యోగం సుఖ స్థానం ఏర్పడుతోంది. దీనివల్ల సొంతింటి కల, కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా.. ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబ జీవితం ఆనందదాయకంగా సాగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

Astrology6/6

గమనిక..

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