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Trigrahi Yoga: త్రిగ్రహి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రోజు నుంచే ఆ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 23, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:19 AM IST

Trigrahi Yoga In Cancer Effect On Zodiac: కర్కాటక రాశిలో ఎంతో శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..

Trigrahi Yoga In Cancer Effect On Zodiac Telugu: జూన్ 22వ తేదీన బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడింది. గురు శుక్ర గ్రహాలు ఇప్పటికే అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఏవైనా మూడు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు తప్పకుండా శుభయోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అలాంటిది ఈ 22న బుధుడు ప్రవేశించడం కారణంగా.. ఈ శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడింది..
 

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త్రిగ్రహి యోగం

త్రిగ్రహి యోగం రాజయోగ ప్రభావం.. జూన్ 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ యోగ ప్రభావంతో జీవితంలో పురోగతి లభించడమే కాకుండా.. ఆర్థికపరమైన విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు వృత్తి, వ్యాపార జీవితాల్లో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..  

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త్రిగ్రాహి యోగానికి ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత? 

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కర్కాటక రాశి జల రాశిగా భావిస్తారు. ఈ రాశిలో శుక్రుడితో పాటు గురు బుధ గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. బుధుడిని తెలివితేట లు విశ్లేషణ, గురుడిని జ్ఞానం, వివేకానికి సూచికగా.. శుక్రుడు ప్రేమ, సంబంధాలు ధనానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు చంద్రుడిని మనసుతో పాటు ఆనందానికి సూచికగా భావిస్తారు. అలాంటిది ఇదేరా లో ఈ శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారందరికీ విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి.   

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వృషభ రాశి 

ఈ సమయంలో త్రిగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక బలం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయ వనరుల పరంగా కూడా పురోగతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వృత్తిపరంగా కొత్త కొత్త మార్గాలు వెతుక్కుంటారు..  

Mercury Transit In Cancer4/7

కర్కాటక రాశి 

త్రిగ్రహి యోగం ప్రభావం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. పనుల్లో అద్భుతమైన ప్రశంశాలు లభించడమే కాకుండా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించబోతున్నారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..

Trigrahi Yoga Effect5/7

తులారాశి 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాల పరంగా మంచి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులతో కలిసే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు కొత్త ప్రణాళికలు వేయడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..  

Trigrahi Yoga Zodiac Telugu News6/7

కుంభరాశి 

కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ రాజయోగ ప్రభావం కారణంగా ఊహించని స్థాయిలో ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. శాంతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. చిరకాలంగా ఉన్న కోరికలు కూడా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధిస్తారు..

Horoscope Telugu7/7

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TAGS:
trigrahi yoga
Rajyoga 2026
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Trigrahi Yoga Zodiac

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