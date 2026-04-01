Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి వేళ త్రిగ్రహీ యోగం.. ఆ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!

Trigrahi Yoga On Hanuman Jayanti 2026: త్రిగ్రహీ రాజయోగ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ధనులాభాలు కలగడమే కాకుండా.. వ్యాపారాల్లో ఉద్యోగాల్లో అపారమైన సంపద లభించబోతోంది. దీంతో అనుకున్న పనులు డబ్బులు పెట్టగలుగుతారు..
Trigrahi Yoga On Hanuman Jayanti 2026 Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి.. కొన్ని సందర్భాల్లో రాశి సంచారం చేస్తే.. కొన్ని సమయాల్లో నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. ప్రతి నెల ఏదో ఒక గ్రహం సంచారం చేస్తూనే ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే రాశిలో మూడు నాలుగు గ్రహాలు కూడా కలయిక జరుపుతూ ఉంటాయి. దీని కారణంగానే శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడతాయి..
ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన కుజుడు మీనరాశిలో ఉండడం వల్ల.. సూర్యుడుతో కలయిక జరుపుతాడు. దీనివల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన త్రిగ్రహీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అయితే చాలా ఏళ్ల తర్వాత హనుమాన్ జయంతి రోజున ఈ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం ఏప్రిల్ 14వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. దీంతో మూడురాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
సూర్యుడితో పాటు శని, కుజ మూడు గ్రహాలు మీన రాశిలో అరుదైన కలయిక జరపడం వల్ల త్రిగ్రహీ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అయితే ఈ సమయంలో కష్టజీవులకు ఆకస్మిక మార్పులు చోటు చేసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే ఆయారాశుల వారికి ఆకస్మికంగా డబ్బులు చేకూరుతాయి.
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శక్తివంతమైన త్రిగ్రహీ యోగం ప్రభావంతో ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడమే కాకుండా పాత పెట్టుబడిల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో కొత్త ఒప్పందానికి కుదుర్చుకుంటారు. నిరుద్యోగ యువతకు కోరుకున్న ఉద్యోగాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి వారికి ఆర్థికంగా కెరియర్ పరంగా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా కార్యాలయాల్లో ఉన్నత అధికారుల నుంచి అద్భుతమైన సపోర్టు లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింపు అవుతుంది. ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు గందరగోళానికి గురికాకుండా ముందుకు సాగడం చాలా మంచిది..
ధనస్సు రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులను సకాలంలో పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఆస్తుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ధనం పొందుతారు. వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొత్త మిత్రులతో అప్రమత్తంగా ఉండడం మంచిది..