  • Trigrahi Yogam: 120 యేళ్ల తర్వాత శని, శుక్ర-సూర్యుల అరుదైన త్రిగ్రహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు భారీ కెరీర్ లాభాలు..!

Trigrahi Yogam: 120 యేళ్ల తర్వాత శని, శుక్ర-సూర్యుల అరుదైన త్రిగ్రహి యోగం.. ఈ 4 రాశులకు భారీ కెరీర్ లాభాలు..!

Trigrahi Yogam: 120 యేళ్ల  తర్వాత మీనరాశిలో శని దేవుడు, శుక్ర,  సూర్యుల కలయికతో మీన రాశిలో అరుదైన త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది.  దీంతో ఈ 4 రాశులలో జన్మించిన వారికి  కెరీర్ పరంగా భారీ  లాభాలు కలగనున్నాయి.  శని దేవుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడు అన్నీ చాలా ముఖ్యమైన గ్రహాలుగా పరిగణించబడతాయి. ఈ గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసి వచ్చినప్పుడు, అది కూడా మీన రాశిలో ఒక  ప్రత్యేక యోగాన్ని ఏర్పరచాయి.  అటువంటి అరుదైన కలయిక మార్చిలో జరగబోతుంది. 
Trigrahi Yogam 2026 Effect: శని దేవుడు ఏడాది పొడవునా మీనరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.  మార్చి 2న శుక్రుడు ఈ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.  మార్చి 15న సూర్యుడు ఈ రాశిలో తన సంచారాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాడు. ఈ మూడు గ్రహాలు కలిసి త్రిగ్రహి యోగాన్ని ఏర్పరుసున్నాయి.  ఈ యోగం ముఖ్యంగా నాలుగు రాశులలో జన్మించిన వారికి అపారమైన విజయంతో పాటు  సంపద, శ్రేయస్సును అందించబోతుంది.  ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం..  

సింహరాశి:  సింహరాశి వారికి త్రిగ్రహి యోగం చాలా సానుకూలంగా ఉండబోతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడబోతున్నాయి. మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించవచ్చు. మీరు ఏదైనా పాత అప్పుల నుండి బయటపడతారు. మీ వైవాహిక జీవితం  ఆనందకరంగా ఉండబోతుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు వలన లాభాలు ఉండబోతున్నాయి. ఇది మీకు అపారమైన ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. కొత్త ఉద్యోగం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు కొత్త ఇంటిని కొనుగోు చేయవచ్చు. 

కుంభ రాశి:  త్రిగ్రహి యోగం కుంభ రాశి వారి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. అంతేకాదు సమాజంలో అపారమైన గౌరవంతో పాటు మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.  మీరు మీ స్వంత గుర్తింపును స్థాపించడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకుంటారు. మునుపటి పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడిని అందుకుంటారు. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. విదేశాలలో ఉద్యోగం పొందాలనే మీ కల నెరవేరవచ్చు.

వృషభ రాశి..  వృషభ రాశి వారికి త్రిగ్రహి యోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది.  ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడబోతుంది. మీరు  కెరీర్ పరంగా  లాభాలను అందుకుంటారు. ప్రమోషన్‌కు బలమైన అవకాశాలున్నాయి. మీకు మరిన్ని బాధ్యతలు మీపై పడతాయి. మీరు డబ్బు ఆదా చేయడంలో కూడా విజయం సాధిస్తారు. మీరు మీ వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. 

మకర రాశి.. మకరరాశి వారికి త్రిగ్రహి యోగం అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. మీరు మీ కెరీర్‌లో గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. డబ్బుకు కొరత ఉండదు. పనిలో మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. మీ బాస్ మీ పనితో ఆనందంగా ఉంటారు. మీ వ్యాపారం ఆకస్మిక వృద్ధిని చూస్తుంది. మీరు డబ్బు ఆదా చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ నెరవేరని కోరికలు తీరుతాయి. 

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా ఇతర హిందూ మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించబడింది.జీ  మీడియా దీనిని  ధృవీకరించడం లేదు. 

Trigrahi yogam Trigrahi Yogam effect 120 Years Trigrahi Yogam 2026 Trigrahi Yoga 2026 Trigrahi Yog 2026 Rashifal trigrahi yoga Trigrahi Yoga Effects Astrology horoscope

