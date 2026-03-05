Trigrahi Yogam: దాదాపు 120 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్..

Trigrahi Yogam: సూర్యుడు, శనిదేవుడు, శుక్రుల కలయిక త్రిగ్రహి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది మూడు రాశుల జీవితాలను మార్చబోతుంది .మార్చి నెలలో అనేక శక్తివంతమైన గ్రహ యోగం ఏర్పడింది. హోలీ తర్వాత, మార్చి 15న, సూర్యుడు, శనిదేవుడు, శుక్రుల కలయిక కారణంగా మీనరాశిలో శక్తివంతమైన త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యోగం అత్యంత శక్తివంతమైన యోగాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది.
ఒక రాశిలో మూడు శక్తివంతమైన గ్రహాలు కలయికతో అన్ని రాశుల జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే, ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు అదృష్టాన్ని పొందబోతున్నారు.
కుంభ రాశి.. కుంభ రాశి వారికి త్రిగ్రహి యోగం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇవ్వబోతుంది. శనిదేవుడు కుంభ రాశి అధిపతి కాబట్టి, ఈ త్రిగ్రహి యోగం కుంభ రాశి వారిపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది.మీరు కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయాలనే ప్రణాళికలు పూర్తి చేస్తారు. మీరు మీ ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, వివిధ రంగాలలో పురోగతి పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీరు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో అనేక ఉన్నత స్థాయి అవకాశాలను పొందే అవకాశాలున్నాయి.
వృషభ రాశి.. త్రిగ్రాహి యోగం వృషభ రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఋణ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. వారు ఆర్థికంగా మెరుగ్గా ఉండబోతున్నారు.విదేశాలలో పనిచేయాలని కలలు కనే వారికి, దానిని నిజం చేసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం అని చెప్పాలి. వ్యాపారంలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. కొత్త వాహనాలు, ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడంలో కూడా మీరు అదృష్టవంతులు అవుతారు.
మిథున రాశి.. త్రిగ్రాహి యోగం వల్ల మిథున రాశి వారికి బాగా కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రాశి వారికి సూర్యుడు, శనిదేవుడు, శుక్రుల పూర్తి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. మొత్తంమీద, ఈ త్రిగ్రాహి యోగం వల్ల ఈ రాశి వారు ఆనందం, శాంతితో ఉంటారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు హిందూ మత ధార్మిక మత విశ్వాసాలపై కూడా ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. దీనిని జీ మీడియా న్యూస్ కూడా ధృవీకరించడం లేదు.