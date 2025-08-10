Trigrahi Yogam: 300 యేళ్ల తర్వాత 3 అరుదైన రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బుల వర్షం.. అప్పుల బాధ నుండి విముక్తి..

Trigrahi Yogam 2025: గ్రహా మండలంలో గ్రహాలు నిరంతరం సంచారం చేస్తుంటాయి. ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారుతు ఉంటాయి. అలా వేరే రాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికి శుభాశుభా ఫలితాలను ఇస్తుంటాయి. ఇక 300 యేళ్ల తర్వాత.. 3 గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసి వస్తున్నాయి. దీంతో ఇది కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారో చూద్దాం..
Trigrahi Yogam 2025: 300 సంవత్సరాల తర్వాత శనిదేవుడు, బుధుడు, శుక్రుడు మూడు రాజయోగాలను ఏర్పరుస్తున్నారు. త్రిగ్రాహి యోగం, భద్ర యోగం, మాలవ్య రాజయోగం కారణంగా ఈ రాశుల వారికి సంఘంలో గౌరవం, డబ్బు పరంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి: త్రిగ్రాహి యోగం వలన వృశ్చిక రాశి వారికి అనుకోని అదృష్టం కలగబోతుంది. మీరు విదేశాలకు ప్రయాణించవచ్చు. బోనస్ పొందే అవకాశాలున్నాయి. మీరు కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఇదే అనువైన సమయం. శుక్రుని ప్రభావం వల్ల సంపదలో భారీ పెరుగుదల ఉండబోతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. అన్ని రంగాల్లో మీరు విజయం సాధిస్తారు.
సింహ రాశి: బుధ, శుక్ర, శనీశ్వర గ్రహాల కలయిక వలన సింహ రాశి వారు ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. మీ జీవిత ప్రయాణం కొత్త మలుపులు తిరగబోతుంది. కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఈ సమయంలో ఇంట్లో శుభ కార్యక్రమాలు చేపడతారు. వ్యాపారాలకు లాభదాయకంగా ఉండబోతున్నాయి. వృత్తి జీవితం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మేష రాశి: సమాజంలో గౌరవం ఊహించని స్థాయికి పెరుగుతుంది. వివాహ జీవితం చాలా సంతోషకరంగా ఉండబోతుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా బాగా పరిష్కారమవుతాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు.
తుల రాశి: తులా రాశి వారికి త్రిగ్రాహి యోగం వలన వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలమైన సమయం. విపరీతమైన లాభాలను ఆర్జిస్తారు. జీవితంలో శాంతి, ఆనందం, సౌభాగ్యం వెల్లి విరుస్తాయి. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. గత కొన్ని రోజులుగా అనుభవిస్తున్న కష్టాలు తొలగిపోతాయి.
మిథున రాశి: త్రిగ్రాహి యోగం వలన లాభ పడే రాశుల్లో మిథున రాశి ఒకటి. ఈ యోగం వలన అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. కుటుంబ వివాదాలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
గమనిక: ఈ వ్యాసం మతపరమైన సమాచారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం, గ్రహ గమనాల ఆధారంగా పండితులు చెప్పిన విషయాన్ని మేము మీకు అందించాము. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.