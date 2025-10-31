English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trigrahi Yogam: 100 యేళ్ల అద్భుతమైన ‘త్రిగ్రాహి యోగం’.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

Trigrahi Yogam: 100 యేళ్ల అద్భుతమైన ‘త్రిగ్రాహి యోగం’.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..

Trigrahi yogam 2025: 100 యేళ్ల  తర్వాత 3 శుభ గ్రహాలు కలవడం వలన త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడింది. దీంతో ఈ 3 రాశులకు అనుకోని లాభాలు అందుకోబోతుంది. త్రిగ్రాహి యోగం వల్ల మంచి రోజులు రాబోతున్న ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..  

 
Trigrahi yogam 2025: నవంబర్‌లో అనేక గ్రహాలు తామున్న రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి వెళ్లబోతున్నాయి. అలా వృశ్చికరాశిలోకి మూడు గ్రహాలు రాబోతున్నాయి. మూడు గ్రహాలు ఒకే రాశిలోకి రావడాన్ని త్రిగ్రాహి యోగంగా  పరిగణిస్తారు. గ్రహాల సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు,  సంపదకు చిహ్నం అయిన శుక్రుడు,  గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు నవంబర్‌లో వృశ్చికరాశిలో కలవడం వలన అనేక ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. దీని కారణంగా, కొన్ని రాశుల అదృష్టం రాబోతుంది.   

వృశ్చిక రాశి.. త్రిగ్రాహి యోగం వలన వృశ్చిక రాశి వారికి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. ఈ యోగం మీ రాశిలోని మొదటి ఇంటిలో, లగ్నంలో ఏర్పడుతుంది. ఆనందానికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు మీకు కొత్త ఆనందాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు. కొత్త ఉద్యోగం మారడానికి ఇదే అనువైన సమయం.  కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి  ఇదే సరైన అవకాశం. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీరు విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయడంలో ముందుంటారు. కుజుడు మీ జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు. పాత పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభాలను అందుకోబోతున్నారు. 

మీన రాశి.. త్రిగ్రాహి యోగం వలన  మీన రాశి వారికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ యోగం మీన రాశి వారి జాతకంలో 9వ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. తొమ్మిదవ ఇల్లు దాతృత్వం, అదృష్టం, విద్య, ఆధ్యాత్మికతతో పాటు  దూర ప్రయాణాలకు  పితృ సంబంధాలను ప్రతీక. మీ కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు తలెత్తుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.   

మకర రాశి.. త్రిగ్రాహి యోగం వలన  మకర రాశి వారు అనేక ప్రయోజనాలు అందుకోబోతున్నారు. ఈ యోగం మకర రాశి వారి ఆదాయంతో పాటు చేసే వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నిలిచిపోయిన ఒప్పందాలు కొత్త చిగురు తొడుగుతాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న  ప్రభుత్వ ఒప్పందాలను అందుకుంటారు. ట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి రాబడి లభిస్తుంది.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానం, మత విశ్వాసాలపై కూడా ఆధారపడి ఇవ్వబడుతుంది. జీ న్యూస్ కూడా దీనిని ధృవీకరించడం లేదు. 

