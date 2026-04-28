Trigrahi Yogam: మే నెలలో అరుదైన త్రిగ్రాహి యోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..!

Trigrahi Yogam 2026: మే నెలలో గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల మార్పులతో పాటు కొన్ని గ్రహ సంయోగాలు కలిసి ఒక ప్రత్యేక యోగాన్ని సృష్టిస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ కాలంలో రవి, కుజుడు, బుధ గ్రహాల కలయికతో ఒక శక్తివంతమైన, అద్భుతమైన త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడబోతుంది. ఈ అరుదైన గ్రహ స్థానాలు 12 రాశుల వారి జీవితా గమనాలను మార్చగలవు. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారికి ఈ సమయం స్వర్ణయుగంగా మారనుంది. ఇది ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
మే నెలలో, సూర్యుడు మేష రాశి నుండి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అదేవిధంగా, కుజుడు తన సొంత రాశి అయిన మేషంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అదే సమయంలో బుధుడు కూడా తమ మార్గాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి ఇది అదృష్ట సమయం ప్రారంభమవుతుంది. కుజుడు తన సొంత రాశిలో ఉన్నందున, మేష రాశి వారికి మరింత ధైర్యంతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగనుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి.
మిథున రాశి: బుధ గ్రహ అనుగ్రహంతో మిథున రాశి వారికి తెలివితేటలు, నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. కొత్త అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఆదాయం మరింత పెరుగనున్నాయి. కానీ విదేశీ ప్రయాణ యోగం కలగనుంది.
వృషభ రాశి: సూర్యుని అనుకూల ప్రభావం వల్ల ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులలో అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలను తీసుకు రాబోతుంది. కుటుంబంలో శాంతి వెల్లివిరుస్తుంది.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. పై అధికారుల సహకారంతో అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. ఆర్థికంగా బలం పుంజుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. మొత్తమ్మీద ఈ గ్రహాల సంచారం అందరికీ మంచి యోగం తీసుకురాబోతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, హిందూ పంచాంగాల్లో ఉన్న గ్రహ గోచారం ఆధారంగా పండితులు చెప్పిన దాన్ని మేము ప్రస్తావించాము. హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో జ్యోతిష్యానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. కానీ జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.