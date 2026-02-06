Trigrahi Yogam: కుంభ రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం.. ఈ 4 రాశుల జీవితాల్లో పెను మార్పులు.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

Trigrahi Yoga: ఈ రోజు (ఫిబ్రవరి 6)న శుక్రుడు మకరం నుండి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ రాశిలో బుధుడు, రాహువు సంచరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఫిబ్రవరి 6న, కుంభ రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. శుక్రుడు, బుధుడు అనే రెండు శుభ గ్రహాలతో పాటు రాహువు ఉండటం వల్ల కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో ఆకస్మిక సానుకూల మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. అదృష్టం మద్దతుతో, ఈ రాశుల వారు అపారమైన ఆనందంతో పాటు సంపదను పొందబోతున్నారు. ఇంతకీ ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకోండి...
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి పెరిగిన శక్తితో పాటు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈ సమయం పెట్టుబడిదారులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. మీరు మీ కుటుంబ జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. మీ జీవిత భాగస్వామి ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో కొందరు తమ సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడంలో విజయం సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి త్రిగ్రాహి యోగం అదనపు ఆదాయ వనరులను సమకూర్చే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు ఆర్థిక విషయాల నుండి ప్రయోజనం అందుకుంటారు. మీరు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బును కూడా తిరిగి పొందవచ్చు. పూర్వీకుల సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో పాల్గొంటారు. ఈ సమయంలో మీరు కోరుకున్న ఫలితాలను అందుకుంటారు. త్రిగ్రాహి యోగం కారణంగా మీలో ఆత్మ విశ్వాసం తొణికిసలాడుతుంది.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి త్రిగ్రహి యోగం ఏర్పడటం సానుకూలంగా ఉండబోతుంది. కొంతమంది ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను అనుభవించే అవకాశాలున్నాయి. వీరు పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని అందుకుంటారు. బుధుడు, రాహువుతో శుక్రుడు కలిసి ఉండటం వల్ల వ్యాపారంలో పురోగతి సాధిస్తారు. మీ ఆరోగ్యంలో సానుకూల మార్పులు సంభవిస్తాయి.
తులా రాశి: త్రిగ్రాహి యోగం తుల రాశి విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. మీరు పోటీ పరీక్షలకు హాజరు కాబోయే విద్యార్ధులకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. భవిష్యత్తులో మీరు ఊహించని ఫలితాలను అందుకుంటారు. తులా రాశిలో జన్మించిన కొంతమందికి ఈ త్రిగ్రాహి యోగ సమయంలో గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. మీరు భూమి లేదా ఆస్తిని కొనే అవకాశాలున్నాయి. మీ తీరని కల నెరవేరవచ్చు. మీ ప్రేమ జీవితంగాడిలో పడనుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు లేదా మత గ్రంథాలు వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.