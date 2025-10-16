English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?

Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?

Govt Employees Triple Jackpot Central Govt Likely To Increase EPS Pension Three Times: వరుస పండుగల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగ వర్గాలకు వరుస బహుమతులు ప్రకటిస్తూనే ఉంది. ఈ క్రమంలోనే పింఛన్‌దారులకు కూడా తీపి కబురు అందించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంచనున్నట్లు సమాచారం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పండుగల సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే డీఏ పెంపుతోపాటు ఈపీఎఫ్‌ఓలో నిబంధనల సడలింపు, బోనస్‌ వంటి వరాలు ప్రకటించిన విషయంత తెలిసిందే. తాజాగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాలకు మరో వరం ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం. కనీస పింఛన్‌ పెంపుపై కీలక ప్రకటన చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం.

ఈ నెల నుంచి ఈపీఎస్‌ పెన్షన్ మూడు రెట్లు పెరుగుతుందని తెలుస్తోంది. ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (ఈపీఎస్‌) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీస పెన్షన్‌ను మూడు రెట్లు పెంచే అవకాశం ఉందని చర్చ జరుగుతోంది. పింఛన్‌ పెంచాలని కొన్నాళ్ల నుంచి పెన్షనర్లు డిమాండ్‌ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

పింఛనర్ల దీర్ఘకాల డిమాండ్‌ను నెరవేర్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగిందని సమాచారం. ఈపీఎస్‌ పెన్షన్‌ను సవరించడంపై ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని సవరించాలని పెన్షనర్లు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

త్వరలోనే కనీస పెన్షన్‌ పెంచబోతున్నదని.. వచ్చే నెల నుంచే ఆ ప్రయోజనం పింఛనర్లు పొందనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 2020లో కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ బడ్జెట్ మద్దతుతో నెలకు రూ.2,000 కు పింఛన్‌ పెంచాలని ప్రతిపాదన చేసింది. కానీ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలపలేదు.

ఇటీవల ఈపీఎస్‌ పెన్షనర్ల ప్రతినిధి బృందం ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ను కలిసి నెలకు రూ.7,500కు పెన్షన్ పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ద్రవ్యోల్బణం, ఉద్యోగుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రస్తుత పెన్షన్‌ను రూ.3 వేలకు పెంచేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.

కనీస ఈపీఎస్‌ పెన్షన్‌ను రూ.3,000కు సవరించాలనే ప్రతిపాదన ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం, పెన్షనర్ల దీర్ఘకాలిక డిమాండ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రభుత్వం ఈపీఎస్‌ పింఛన్‌ను రూ.3 వేలకు పెంచే అవకాశం ఉంది. మరి ఇది నిజమా? ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కనీస పింఛన్‌ పెంచుతుందనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

