EPS 95 Minimum Pension Likely 3 Times For Private Sector Employees: ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు భారీ జాక్పాట్ తగలనుంది. ఉద్యోగులకు సంబంధించి కనీస పింఛన్ భారీగా పెంచబోతున్నట్లు సమాచారం. అది మూడు రెట్ల స్థాయిలో పింఛన్ పెరగనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ఈపీఎఫ్లో సభ్యులుగా ఉంటారు. వీరికి నెలకు కనీస పింఛన్ అందుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు రూ.వెయ్యి చొప్పున అందుతున్న పింఛన్పై ఎప్పటి నుంచో కొన్ని వార్తలు ఊరిస్తున్నాయి. పింఛన్ పెంచాలని ఉద్యోగ వర్గాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఆ డిమాండ్ నెరవేరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షన్ పెంపుపై ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) కీలక అప్డేట్ ఇవ్వబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కనీస పెన్షన్ పెంపునకు సంబంధించి ఒక పెద్ద అప్డేట్ విడుదల చేసింది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు కానుంది.
లక్షలాది మంది పెన్షనర్ల పదవీ విరమణ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (ఈపీఎస్-95) కింద కనీస పెన్షన్ను సవరించాలని ఈపీఎఫ్ఓ పరిశీలిస్తోంది. ప్రస్తుతం కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ. వెయ్యి ఉండగా.. దీనిని మూడు రెట్లు పెంచవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఈ నిర్ణయం అమలైతే మత్రం దేశవ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు భారీ జాక్పాట్ తగిలినట్టు అవుతుంది.
2014లో ఈపీఎస్-95 కింద నెలవారీ కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత నేటి వరకు పెన్షన్ను సవరించలేదు. ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు తమ కనీస అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి.. గౌరవంగా బతకడానికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వచ్చే కనీస పింఛన్ ఏమాత్రం చాలడం లేదు.
కనీస పెన్షన్ పెంపును సవరించాలని కార్మిక సంఘాలు, పెన్షనర్ల సంఘాలు సుదీర్ఘకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ధరలకు నెలకు ఇస్తున్న రూ.1,000 తమ కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం చాలడం లేదని ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుత కనీస పెన్షన్ రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.9,000కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈపీఎస్-95 పథకం కింద కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పెన్షనర్లు, కార్మిక సంఘాల ఆందోళనలను ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. పెన్షన్ నిధి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక స్థిరత్వంతో పెన్షన్ స్థాయిని సమతుల్యం చేయడానికి సాధ్యమయ్యే ఎంపికలను కూడా ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. దీనిని త్వరలో కేంద్ర మంత్రివర్గం ముందు ఉంచుతామని కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారు.
ఈపీఎస్ 95 పథకం పెన్షనర్లకు తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికి మెరుగైన ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి దోహదం చేస్తుంది. పెన్షన్ సంస్కరణ కోసం ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ప్రతిపాదనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన తర్వాత.. సవరించిన పెన్షన్ 6.5 కోట్లకు పైగా ఈపీఎఫ్ సభ్యులు, లక్షలాది మంది పదవీ విరమణ చేసిన వారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.