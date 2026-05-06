Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..

Triptii Dimri: ఏ హీరోయిన్ గా హీరోల ఫేట్ మారాలంటే ఒక్క శుక్రవారం చాలు.. అలా ఒక్క ఫ్రైడేనే నేషనల్ వైడ్ గా పాపులర్ అయింది తృప్తి డిమ్రి . గతంలో పలు చిత్రాల్లో నటించినా రాని గుర్తింపు ‘యానిమల్’ సినిమాతో వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో రణ్ బీర్ కపూర్ తో చేసిన హాట్ ఇంటిమేట్ సీన్స్ తో తృప్తి ఒక్కసారిగా నేషనల్ వైడ్ గా పాపులర్ అయింద. త్వరలో ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగాల ‘స్పిరిట్’ మూవీతో తెలుగులో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతుంది.
‘యానిమల్’ చిత్రంతో తృప్తి డిమ్రీ ఒక్కసారిగా టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఈ సినిమాలో ఈ భామ హాట్ షోతో ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. దీంతో ఈ భామను సామాజిక మాధ్యమాలలో ఫాలో అయ్యే వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. గతేడాది ‘ధడక్ 2’ మూవీతో పలకరించబోతుంది.
అంతకు ముందు ‘బ్యాడ్ న్యూస్’, ‘భూల్ భులయ్యా 3’ వరుస సక్సెస్ లను తన అకౌంట్ లో వేసుకుంది. ఇక తృప్తి యాక్ట్ చేసిన ‘బ్యాడ్ న్యూస్’ అనే బూతు చిత్రానికి క్రిటిక్స్ ఏకి పారేసినా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ చిత్రం దాదాపు రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు రావడం వెనక ఈమెకున్న క్రేజ్ కు ఉన్న నిదర్శనం.
తృప్తి బాలీవుడ్ లో వరుస చిత్రాలు చేస్తూనే.. ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ మూవీలతో ఓ ఐటెం సాంగ్ చేయనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈమె కథానాయికగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన దాదాపు 10 యేళ్లు అవుతున్నా.. సరైన బ్రేక్ రాలేదనే చెప్పాలి. 2023 చివర్లో తెలుగు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ‘యానిమల్’ చిత్రంతో ఒక్కసారిగా పాపులారిటీ పెరిగిపోయింది.
అంతేకాదు తృప్తి.. సందీప్ రెడ్డి వంగా, ప్రభాస్ కాంబినేషన్ లో వస్తోన్న స్పిరిట్ తో పాటు.. ‘యానిమల్ పార్క్’ సినిమాల్లో నటిస్తోంది. ‘యానిమల్ పార్క్’ సినిమాలో ఈమెనే తీసుకోబోతున్నట్టు సందీప్ రెడ్డి చెప్పారు. అంతేకాదు పలు చిత్రాల్లో స్పెషల్ సాంగ్స్ చేయడానికి రెడీ అవుతుంది.
తృప్తి విషయానికొస్తే.. 2017లో శ్రీదేవి లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన ‘మామ్’ చిత్రంలో చిన్న క్యారెక్టర్ తో సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత సన్ని దేవోల్, బాబీ దేవోల్ ల ‘పోస్టర్ బాయ్’ చిత్రంలో నటించింది. 2021లో ఫోర్బ్స్ అండర్ 30 లిస్టులో తృప్తి డిమ్రి పేరు చేరింది. తృప్తి 23 ఫిబ్రవరి 1994లో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని పౌరీ గర్వాల్ లో జన్మించింది.
ఇక 2018లో తెరకెక్కిన రొమాంటిక్ డ్రామా ‘లైలా మజ్ను’ సినిమాతో యాక్ట్రెస్ గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అటు 2020లో వచ్చిన బుల్ బుల్, ఖాలా సినిమాలు తృప్తికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి. ఇక ‘యానిమల్’ సినిమాతో మాత్రం తృప్తికి ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో మంచి గుర్తింపు వచ్చిందనే చెప్పాలి. తృప్తి ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ లో తన విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసింది. అంతేకాదు ఇంగ్లీష్ హానర్స్ తో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసింది. చదవు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పూణే ఫిల్మ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ లో నటనలో శిక్షణ తీసుకుంది.