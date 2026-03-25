DA Hike 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త..డీఏలు భారీగా పెంపు..నెలకు రూ.1,500 పెరిగే జీతం, ఎక్కడంటే?

Tripura DA Percentage: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచదేశాలు ద్రవ్యోల్బణంతో ఇబ్బంది పడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది త్రిపుర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కరువు భత్యం (DA)ను 5 శాతం పెంచుతూ త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి మణిక్ సాహా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తాజాగా ఆ రాష్ట్ర బడ్జెట్ (2026-27) ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నప్పుడు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి ప్రణజిత్ సింగ్ రాయ్ ఈ ప్రకటన చేశారు.
త్రిపుర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్ల చిరకాల డిమాండ్కు సానుకూలంగా స్పందించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కరువు భత్యం (డీఏ), కరువు ఉపశమనం (డీఆర్)లను 5 శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే 36 శాతంగా ఉన్న డీఏ రేటును ఇప్పుడు మరో 5 శాతం కలిపి 41 శాతానికి పెంచనున్నారు. అయితే ఈ పెంపు 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది.
అందుకోసం త్రిపుర బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి ప్రణజిత్ సింగ్ రాయ్ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.34,002 కోట్ల బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఈ ప్రకటన వల్ల త్రిపుర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంవత్సరానికి అదనంగా రూ.500 కోట్ల భారం పడుతుంది. లక్షకు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 80,000 మందికి పైగా పెన్షనర్లు ఈ డీఏ పెంపు ప్రయోజనం పొందుతారు.
ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం రూ.30,000 అనుకుందాం. పాత డీఏ 36 శాతానికి గానూ రూ.10,800 వస్తుండగా.. ఇప్పుడు పెరిగిన కొత్త డీఏ 41 శాతానికి గానూ రూ.12,300 వరకు పెంపు రానుంది. దీంతో ఆ ఉద్యోగి అదనంగా రూ.1,500 చొప్పున లభిస్తుంది.
త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి డీఏ పెంపును ప్రకటిస్తూనే ఒక చేదు నిజాన్ని కూడా అంగీకరించారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 58% డీఏ పొందుతుండగాయయ ఈ 5% పెంపు తర్వాత కూడా త్రిపుర ఉద్యోగులు ఇంకా 17% వెనుకబడి ఉన్నారు. ఈ అంతరాన్ని త్వరలోనే పూడ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
త్రిపుర రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల మద్దతును నిలుపుకోవడమే ఈ చర్య లక్ష్యమని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు ద్రవ్యోల్బణం, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం దృష్ట్యా ఈ 5 శాతం పెంపు తమకు పెద్ద ఆర్థిక ఉపశమనమని ఉద్యోగ సంఘాలు స్వాగతించాయి.