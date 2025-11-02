Tripushkar Yoga 2025 Powerful Effect On Zodiac: ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంతో త్రిపుష్కర యోగం(Tripushkar Yoga 2025) ఏర్పడింది.. దీని ప్రభావం ఆదివారం నుంచి సోమవారం వరకు ఉండబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. అలాగే అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు.
Tripushkar Yoga 2025 Powerful Effect On Zodiac Telugu: నవంబర్ రెండవ తేదీ చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు కార్తీకమాసంలోని శుక్లపక్షంలో 12వ రోజుగా చెప్పుకుంటారు. ఈరోజుకి సంపద, శక్తికి కారకుడు విష్ణుమూర్తి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అలాగే ఇదే రోజు తులసి వివాహం కూడా వచ్చింది. ఇక జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చూస్తే చంద్రుడు సంచారం చేస్తాడు. అలాగే చంద్రుడు గృహస్పతి గ్రహాలు మీనరాశిలో సంచార దశలో ఉంటాయి. దీని కారణంగానే మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడింది.
అలాగే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంతో త్రిపుష్కర యోగం(Tripushkar Yoga 2025) కూడా ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయం ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. ఈ యోగం వల్ల జీవితం మొత్తం మారబోతోంది. ఈ శక్తివంతమైన యోగ ప్రభావం రెండు రోజులపాటు ఉండబోతోంది. అయితే ఈ యోగ ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంతో త్రిపుష్కర యోగం ఏర్పడడం వల్ల ఆదివారం నుంచి సోమవారం వరకు మేషరాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి ఇది లాభదాయకమైన సమయంగా భావించవచ్చు. మేష రాశి వారికి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. అలాగే వ్యాపారాల్లో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఫ్యాషన్ రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు చాలా మేలు జరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఆదివారం నుంచి సోమవారం చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి అధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్టు లభిస్తుంది. కుటుంబ పరంగా వ్యాపారంలో కూడా కలిసి వస్తుంది. స్నేహితులు బంధువులతో కలిసి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. పిల్లలకు సంబంధించిన వివాహ సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో సంతోషకరమైన రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి జీవితం చాలా ప్రభావవంతంగా మారుతుంది. అలాగే వీరి అభిరుచులు కూడా మెరుగుపడతాయి. ఇంట్లో ఆనందం విపరీతంగా పెరిగి స్నేహితులతో చాలా అద్భుతమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు.
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆదివారం నుంచి సోమవారం వరకు సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. సామాజిక గౌరవంతో పాటు కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. వ్యాపారాల పరంగా ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. కొత్త కొత్త విదేశీ ఒప్పందాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అసంపూర్ణంగా ఉన్న ఏ పనులైన సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి వారికి ఈ రెండు రోజులపాటు ఆర్థిక ప్రణాళికలు చాలా బాగా అవలు చేయగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరు ఇంటి నుంచి అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్ అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో గణనీయమైన లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఈరోజు పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఇంట్లో ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే ఆస్తి పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతోపాటు గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు.