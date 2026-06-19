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Tripushkara Yoga: జూలై 11న త్రిపుష్కర యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, కెరీర్ గ్రోత్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:02 AM IST

Tripushkara Yoga Effect On Zodiac: శక్తివంతమైన త్రిపుష్కర యోగంతో ఈ కింది రాశులవారికి జూలై 11వ తేది నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా బోలెడు ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

Tripushkara Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహ సంచారాలకు, నక్షత్ర సంచారాలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ సమయంలోనే కొన్ని గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలయిక జరపడం కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన యోగాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ఇదిలా ఉంటే జూలై 11వ తేదీ ఉదయం 11:03 గంటలకు అత్యంత అరుదైన, శక్తివంతమైన త్రిపుష్కర యోగం ఏర్పడుతుంది. అయితే, దీనికి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.
 

త్రిపుష్కర యోగం1/6

త్రిపుష్కర యోగం

శక్తివంతమైన త్రిపుష్కర యోగంతో 3 రాశులవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికంగా జీవితంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.   

Tripushkara Yoga 20262/6

మేష రాశి

త్రిపుష్కర యోగంతో మేష రాశివారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల భవిష్యత్‌లో మూడింతల లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. వీరు ఈ సమయంలో కొత్త వాహనాలతో పాటు భూములు కొనుగోలు చేయడం వల్ల బోలెడు లాభాలు పొందుతారు. 

Tripushkara Yoga3/6

సింహ రాశి

ఉద్యోగస్తులకు, వ్యాపారులకు ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆఫీసుల్లో వీరికి ఊహించని గౌరవ ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి. వ్యాపారాల పరంగా పెద్ద పెద్ద డీల్స్‌ ఒకే అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీని వల్ల ఆశించిన దాని కంటే 3 రెట్ల వరకు ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి. కొత్త స్టార్టప్‌తో పాటు వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం వల్ల బోలెడు లాభాలు పొందుతారు.  

Tripushkara Yoga Effect4/6

ధనుస్సు రాశి

మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ త్రిపుష్కర యోగంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా నిలిచిపోయిన పాత డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా సామాజికంగా గౌరవం పెరగడమే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడం వల్ల విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు. 

వృషభ రాశి5/6

వృషభ రాశి

ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి మిశ్రమ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి గతంలో ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి రాకపోవడంతో తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కోర్టు కేసులతో పాటు గొడవలకు తప్పకుండా దూరంగా ఉండడం చాలా మంచిది. లేదంటే అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Tripushkara Yoga Zodiac6/6

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Tripushkara Yoga 2026
Tripushkara Yoga Effect
Astrology
Tripushkara Yoga Zodiac

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