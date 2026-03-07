English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Trisha: త్రిష ప్రేమలో పడిన స్టార్ హీరోలు ఎవరెవరు.. సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్

Trisha: త్రిష ప్రేమలో పడిన స్టార్ హీరోలు ఎవరెవరు.. సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్

Trisha Affairs: సౌత్ ఇండియా సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు పొందిన త్రిష కృష్ణన్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయాలు అవసరం లేదు. మొదట చిన్న పాత్రలతో తన కెరీర్ ప్రారంభించిన త్రిష, తర్వాత హీరోయిన్‌గా అవకాశాలు దక్కించుకున్నారు. తెలుగులో వర్షం సినిమా ద్వారా ఆమెకు పెద్ద బ్రేక్ వచ్చింది. ఆ సినిమా విజయం తర్వాత త్రిషకు వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ హీరోయిన్ ప్రేమ వ్యవహారం ప్రస్తుతం హార్ట్ టాపిక్ గా మారింది.
1 /5

చాలా తక్కువ సమయంలోనే.. త్రిష టాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోయిన్‌గా నిలిచారు. చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్, బాలకృష్ణ, రవితేజ, ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించారు. తెలుగుతో పాటు తమిళ సినిమాల్లో కూడా త్రిష మంచి పేరు సంపాదించారు.

2 /5

కొంతకాలం తర్వాత కొత్త హీరోయిన్లు రావడంతో ఆమె సినిమాలు కొద్దిగా తగ్గాయి. అయితే తమిళంలో వచ్చిన 96 సినిమా ద్వారా త్రిష మళ్లీ మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆమె లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల్లో కూడా నటిస్తూ బిజీగా కొనసాగుతున్నారు.

3 /5

సినిమాల కంటే ఎక్కువగా త్రిష వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఎప్పటికప్పుడు వార్తల్లో నిలుస్తోంది. గతంలో ఆమె గురించి పలువురు నటులతో రిలేషన్‌షిప్ రూమర్స్ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళ నటుడు ధనుష్ తో త్రిషకు దగ్గర సంబంధం ఉందని అప్పట్లో వార్తలు వినిపించాయి. అయితే ఈ విషయంపై అధికారికంగా ఎలాంటి ధృవీకరణ లేదు.  

4 /5

అదే విధంగా రాజకీయ నాయకుడు మరియు నటుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ తో కూడా ఆమె పేరు కలిపి వార్తలు వచ్చాయి. త్రిష ఒక వ్యాపారవేత్తతో ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్నట్లు కూడా అప్పట్లో వార్తలు వెలువడ్డాయి. కానీ ఆ సంబంధం పెళ్లి వరకు వెళ్లలేదు. మరోవైపు నటుడు రానా దగ్గుబాటి.. తమిళ హీరో శింబు పేర్లు కూడా గతంలో త్రిషతో కలిసి చర్చకు వచ్చాయి. అయితే ఇవన్నీ ఎక్కువగా రూమర్స్‌గా మాత్రమే ప్రచారంలో ఉన్నాయి.

5 /5

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో త్రిష పేరు మరోసారి వైరల్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ తో రిలేషన్‌లో ఉన్నారని కొన్ని వార్తలు ప్రచారం అవుతున్నాయి. ఈ విషయం నిజమా కాదా అనే విషయంపై ఇప్పటివరకు అధికారిక సమాచారం లేదు.

Trisha affairs with star heroes Trisha Krishnan relationships Trisha dating rumours Trisha Vijay rumours Trisha love life Trisha Krishnan dating history

Next Gallery

Vijay and Trisha Row: పెళ్లాం, కూతుర్ని గెంటేసీ మహిళ దినోత్సవమా..?.. విజయ్‌పై తమిళ డైరెక్టర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..