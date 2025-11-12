English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trisha Bathroom Photos: మరోసారి త్రిష ప్రైవేట్ బాత్రూమ్ ఫొటోస్ లీక్…!

Trisha Bathroom Photos: మరోసారి త్రిష ప్రైవేట్ బాత్రూమ్ ఫొటోస్ లీక్…!

Trisha Bathroom Photos Leak: ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ తో పాటు తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా .. సినిమాలతో దూసుకుపోతోంది హీరోయిన్ త్రిష. నాలుగు పదుల వయసు వచ్చి ఎన్నో ఏళ్లు అవుతున్న.. ఇంకా ఈమెకు ఆఫర్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే త్రిష పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎన్నోసార్లు వివాదాలు కూడా చవిచూసింది…
సినిమాలతో పాటు త్రిష పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా కూడా కొన్నిసార్లు వార్తల్లో నిలుస్తూ వచ్చింది. ముందుగా త్రిష ఒక బిజినెస్ మాన్ ని ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత బ్రేకప్ చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. 

ఇక అప్పటినుంచి త్రిష పెళ్లి గురించి ఎప్పుడు ఎత్తలేదు. కానీ ఈమె హీరో విజయ్ తో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త వైరల్ అవుతూ త్రిషను తరచు వార్తల్లో నిలిపింది. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే.. త్రిష కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం.. స్నానం చేస్తుండగా ఒక బాత్రూమ్ వీడియో లీక్ అయ్యింది. 

అప్పట్లో ఇది త్రిష బాత్రూం వీడియో అంటూ పెద్ద సంచలనమే చెలరేగింది. ఆ తరువాత ఆ వీడియోకి తనకు అసలు సంబంధం లేదు అని చెప్పుకొచ్చింది త్రిష. కానీ అప్పటికే ఆ వీడియో ఎన్నో మధ్యమాలో వైరల్ గా మారింది.   

ఇక ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత మరోసారి త్రిష బాత్రూం ఫోటోలు అంటూ కొన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉండడంతో.. ఇవి ఎలా లీక్ అయ్యాయి అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ ఇవి త్రిషనే స్వయంగా షేర్ చేసింది. ఒక బాత్రూం టవల్ కట్టుకొని అప్పుడే స్నానానికి వెళుతున్నట్టు లేకపోతే వచ్చినట్టే ఒక ఫోజ్ ఇస్తూ ఫోటో షేర్ చేసింది. 

ఇక ఈ ఫోటోతో పాటు ఆ తరువాత తను బాగా రెడీ అయిన ఫోటో.. కూడా.. బాత్రూంలో అద్దం ముందు నిలబడుకొని షేర్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫోటోలు.. కూడా తెగ వైరల్ అవుతూ ఆమె అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి..మరో పక్క త్రిష ఇప్పటికీ కూడా వరుస సినిమాలు అందుకొంతు దూసుకుపోతోంది. ఈ మధ్యనే కమల్ హాసన్ సినిమాలో కనిపించిన త్రిష త్వరలో చిరంజీవి హీరోగా వస్తున్న విశ్వంభరా చిత్రంలో కనిపించనుంది.

