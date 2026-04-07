Trisha Krishnan: సినిమాలకు రిటైర్మెంట్.. అతనితో పెళ్లి.. అన్ని విషయాలు బయటపెట్టిన త్రిష..!

Trisha Krishnan About Marriage : దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ హీరోయిన్గా పేరు పొందిన త్రిష కృష్ణన్ గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వదంతులు వేగంగా వ్యాపించాయి. ఆమె సినిమాలకు గుడ్బై చెప్పేసిందని, ఇకపై నటించదని వార్తలు రావడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అయితే ఈ వార్తలపై త్రిష తనదైన స్టైల్లో స్పందిస్తూ స్పష్టత ఇచ్చింది.
ఈ రూమర్లకు కారణం యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో. నటుడు..దర్శకుడు అయిన చిత్ర లక్ష్మణన్ తన వీడియోలో త్రిష సినిమాలు మానేసిందని చెప్పాడు. కొంతమంది నిర్మాతలు కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పారని ఆయన పేర్కొన్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో చాలా మంది అభిమానులు నిరాశ వ్యక్తం చేశారు.
అయితే ఈ వార్తలను త్రిష పూర్తిగా ఖండించింది. ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో చాలా సరదాగా స్పందించింది. “ఇప్పటివరకు వచ్చిన కథల్లో నేను సినిమాలు వదిలేశాను, ఓ ధనవంతుడిని పెళ్లి చేసుకున్నాను, నాలుగు పిల్లలకు తల్లిని అయ్యాను. ఇవన్నీ పూర్తి అయ్యాయా? లేక ఇంకేమైనా కలపాలా?” అంటూ చమత్కారంగా రాసింది. ఈ పోస్ట్తో ఈ వార్తలు పూర్తిగా అసత్యమని ఆమె స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల త్రిష మరో కారణంతో కూడా వార్తల్లో నిలిచింది. ఒక పెళ్లి వేడుకలో ఆమె, తమిళ నటుడు మరియు రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ కలిసి కనిపించారు. ఈ ఘటన తర్వాత వారి మధ్య సంబంధంపై కూడా అనేక రూమర్లు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వార్తలు కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
త్రిష, విజయ్ ఇద్దరూ ఈ విషయాలపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ సోషల్ మీడియాలో త్రిష పెట్టిన కొన్ని పోస్టులు.. శాంతి, ప్రేమ, స్వీయ గౌరవం వంటి అంశాలపై ఉండటంతో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
సినిమాల విషయానికి వస్తే, త్రిష తాజాగా ప్రముఖ దర్శకుడు మణి రత్నం తెరకెక్కించిన థగ్ లైఫ్ సినిమాలో కనిపించింది. ఈ చిత్రం ఆమెకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది. ఇక ఆమె తర్వాతి సినిమా సూర్య నటిస్తున్న కరుపు ఇది మే నెలలో విడుదల కానుంది. అలాగే ఆమె తెలుగులో విశ్వంభర అనే సినిమాలో కూడా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాతో ఆమె మళ్లీ టాలీవుడ్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తోంది.