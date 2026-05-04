Trisha Krishnan: సీఎం అవ్వబోయే వ్యక్తిని వెన్నుపోటు పొడిచిన త్రిష.. రియల్ లైఫ్ లో రిపీట్..!

Trisha Krishnan:సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం త్రిష కృష్ణన్, విజయ్ గురించి ఎన్నో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు రాజకీయాల నేపథ్యంలో వీరిద్దరి పేర్లు మరింతగా వైరల్ అయ్యాయి. విజయ్ రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఈ రూమర్స్ మరింత పెరిగాయి.
విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా పలు రూమర్లు వినిపిస్తూ వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఆయన భార్య విడాకులు కోరడం, కారణం ఆయనకు మరో మహిళతో సంబంధం ఉందని ఆమె చెప్పడం అందరినీ మరింత ఆశ్చర్యపరిచింది.. ఆ మహిళగా త్రిష పేరు వినిపించడం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
అలా వార్తలు వచ్చిన తర్వాత త్రిష, విజయ్ కలిసి ఒక కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఇక ఈరోజు తమిళనాడు ఎన్నికల రిజల్ట్స్ లో విజయ్ పార్టీ దూసుకుపోతోంది. ఈరోజు త్రిష పుట్టినరోజు కూడా కావడం విశేషం. ఇక ఈరోజు త్రిష తిరుమల కి వెళ్లి ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ తెలియగానే వెంటనే విజయ్ ఇంటికి వెళ్ళింది. ఈ సంఘటనలతో వీరిద్దరి మధ్య సంబంధం అఫీషియల్ గానే బయటపెడుతున్న సంగతి అందరికీ అర్థమవుతుంది.
ఈ క్రమంలో, సోషల్ మీడియాలో.. తమిళనాడులో గతంలో ఉన్న ఎంజీఆర్ జయలలిత జంటతో పోల్చుతూ, ఇప్పుడు విజయ్–త్రిష జంట గురించి మాట్లాడుతున్నారు. విజయ్ తర్వాత త్రిష రాజకీయాల్లోకి వచ్చి కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనే ఊహాగానాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
ఇంకా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, త్రిష నటించిన ఒక సినిమాలో రాజకీయ నేపథ్యం ఉండటం. ధనుష్ హీరోగా వచ్చిన ధర్మయోగి అనే సినిమాలో ఆమె పాత్ర రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రేమను ఉపయోగించి చివరకు ద్రోహం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ సినిమా కథను రియల్ లైఫ్తో పోల్చుతూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో త్రిష తనకు సీఎం అవ్వాలి అనేది కోరిక అని చెప్పింది. అందుకే ధర్మ యోగి సినిమాలో లాగా ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ లో కూడా విజయ్ ను వాడుకొని సీఎం అవ్వాలి అని చూస్తుందా అని కామెంట్ లో పెడుతున్నాను నెటిజన్స్.