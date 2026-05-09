Trisha College Friend Mahesh Babu: దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా చెరగని అందం, అలుపెరగని నటనతో సౌత్ ఇండియాలో స్టార్ హీరోయిన్గా ఎలుతోంది త్రిష. ప్రస్తుతం విజయ్ దళపతితో డేటింగ్ వార్తలతో సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారిన ఈ బ్యూటీ, గతంలో ఓ హీరోతో కలిసి చదువుకుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అతడు ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో టాప్ హీరోగా ఉన్నాడు. ఇంతకీ అతను ఎవరో తెలుసా?
టాలీవుడ్ వెండితెరపై 'అతడు' సినిమాతో మ్యాజిక్ చేసిన మహేష్ బాబు - త్రిష జంటకు విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. అయితే వీరిద్దరి మధ్య బ్యాండింగ్ కెమెరా ముందు మాత్రమే కాదు, కాలేజీ రోజుల నుంచే ఉంది.
చెన్నైలోని ప్రతిష్టాత్మక లయోలా కాలేజీలో వీరిద్దరూ ఒకే సమయంలో చదువుకున్నారని సమాచారం. క్లాస్మేట్స్ కాకపోయినప్పటికీ, కాలేజీ క్యాంపస్లోనే వీరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడిందని, అప్పటి నుంచే మహేష్ తనకు మంచి స్నేహితుడని ఆమె చెప్పారు.
గతంలో మహేష్ బాబుతో పని చేయడంపై త్రిష ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. తన కెరీర్లో అత్యంత ఇష్టమైన కో-స్టార్లలో మహేష్ ఒకరని ఆమె తెలిపారు. మహేష్ సెట్లో చాలా డిసిప్లిండ్గా ఉంటారని, పనిపై ఆయనకు ఉన్న ఏకాగ్రత అద్భుతమని కొనియాడారు.
మహేష్ బాబు కామెడీ, డైలాగ్ టైమింగ్ వల్ల షూటింగ్ చాలా సరదాగా, సులభంగా జరిగిపోతుందని ఆమె వివరించారు. 'అతడు' సినిమాలో వీరిద్దరి మధ్య సాగే చిలిపి తగాదాలు, పూరి - పార్ధు పాత్రల కెమిస్ట్రీ టాలీవుడ్లో ఒక క్లాసిక్గా నిలిచిపోయింది.