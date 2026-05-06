Trisha:విజయ్ కోసం ఆ స్టార్ హీరోయిన్ తో త్రిష గొడవ.. ఎవరితో అంటే..!

Trisha:దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీలో చాలా కాలంగా స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న వారిలో త్రిష ఒకరు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో వరుస సినిమాలు చేస్తూ ఆమె తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. కొత్త హీరోయిన్లు ఎంతమంది వచ్చినా త్రిషకు మాత్రం అవకాశాలు తగ్గలేదు. ముఖ్యంగా 96, పొన్నియన్ సెల్వన్, లియో వంటి సినిమాలు ఆమెకు మళ్లీ భారీ క్రేజ్ తీసుకొచ్చాయి.
ఇటీవల త్రిష వ్యక్తిగత జీవితం గురించి సోషల్ మీడియాలో అనేక వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్తో ఆమె స్నేహం గురించి ఎప్పటికప్పుడు చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ వార్తలు మరింత ఎక్కువయ్యాయి. కొందరు అయితే విజయ్ విడాకులకు కూడా త్రిష కారణమని ప్రచారం చేశారు. అయితే వీటిపై ఇద్దరూ ఎప్పుడూ స్పష్టంగా స్పందించలేదు.
ఇప్పుడు మరో పాత వార్త మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఒకప్పుడు విజయ్ కోసం త్రిష మరో స్టార్ హీరోయిన్తో గొడవ పడిందని అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు అసిన్. త్రిష, అసిన్ ఇద్దరూ దాదాపు ఒకే సమయంలో సినీ రంగంలోకి వచ్చారు. ఇద్దరికీ కూడా స్టార్ హీరోల సరసన వరుస అవకాశాలు రావడంతో వారి మధ్య పోటీ ఉందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.
ప్రత్యేకంగా విజయ్తో వచ్చిన సినిమాల కారణంగా ఈ ప్రచారం మరింత పెరిగింది. ఒక సినిమాలో త్రిష నటిస్తే, మరో సినిమాలో అసిన్ కనిపించేవారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య కోల్డ్ వార్ నడుస్తోందని అభిమానులు మాట్లాడుకునేవారు. ముఖ్యంగా తమిళ మీడియాలో వీరి గురించి అనేక కథనాలు వచ్చాయి. ఇద్దరూ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం కూడా మానేశారని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది.
అయితే ఈ వార్తలపై త్రిష తరువాత ఓ ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చారు. అసిన్తో తనకు ఎలాంటి గొడవలు లేవని ఆమె స్పష్టం చేశారు. మీడియానే తమ మధ్య పోటీని ఎక్కువగా చూపించిందని చెప్పారు. ఒకే తరహా పాత్రలు చేయడం వల్ల అలా ప్రచారం జరిగిందని తెలిపారు. “నేను విజయ్తో ఒక సినిమా చేస్తే, తర్వాత అసిన్ చేసేది. కానీ దాన్ని నేను ఎప్పుడూ వ్యక్తిగతంగా తీసుకోలేదు” అని త్రిష చెప్పిన మాటలు అప్పట్లో వైరల్ అయ్యాయి.
అసిన్ కూడా తరువాత బాలీవుడ్కు వెళ్లి అక్కడ సినిమాలు చేశారు. ఆ తర్వాత వివాహం చేసుకుని సినిమాలకు దూరమయ్యారు. దీంతో త్రిష-అసిన్ మధ్య గొడవల వార్తలు కూడా క్రమంగా తగ్గిపోయాయి.
ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం త్రిష చేతిలో పలు భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఆమె నటిస్తున్న విశ్వంభర, కరుప్పు, రామ్ వంటి సినిమాలపై అభిమానుల్లో మంచి ఆసక్తి ఉంది. చాలా కాలం తర్వాత హీరో సిద్ధార్థ్తో కలిసి కూడా ఆమె కొత్త సినిమా చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం త్రిష మళ్లీ ఫుల్ ఫామ్లోకి వచ్చారని అభిమానులు అంటున్నారు.