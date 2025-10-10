Trisha: పెళ్లి గురించి ఫైనల్ గా నోరు విప్పిన త్రిష.. హనీమూన్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్..

Trisha Honeymoon : త్రిష పెళ్లి వార్తలు ..ఈరోజు ఉదయం నుంచి జోరు అందుకున్నాయి. ఈ హీరోయిన్ ఒక బిజినెస్ మాన్ ని పెళ్లి చేసుకోబోతోంది అన్న వార్త తెగ వినిపించింది. ఆల్రెడీ త్రిష కు పెళ్లి సెట్ అయిందని.. త్వరలోనే నిశ్చితార్థం ఉంటుంది అన్న వార్తలు కూడా వినిపించాయి. ఈ క్రమంలో ఫైనల్ గా ఈ వార్తలపై త్రిష స్పందించింది.
త్రిష కు పెళ్లి కుదిరిపోయింది అంటూ వార్త ఉదయం నుంచి తెగ వినిపించింది. ముఖ్యంగా ఒక బిజినెస్ మాన్ తో త్రిష త్వరలోనే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోనుంది అని.. ఇప్పటికే పెళ్లి ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది అని కూడా.. తెగ వైరల్ అయింది.
ఇంతకుముందు ఒకసారి త్రిష ఒక బిజినెస్ మాన్ ని నిశ్చితార్థం చేసుకొని ఆ తరువాత బ్రేకప్ చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఆమె కొద్ది రోజుల పాటు విజయ్ తో రిలేషన్ లో ఉంది అన్న రూమర్స్ కూడా వచ్చాయి.
ఇప్పటికి కూడా ఆ రూమర్స్ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే మరోపక్క త్రిష ఇలా పెళ్లికి ఫిక్స్ అయ్యింది అన్న విషయం తెలియగానే.. ఆమె అభిమానులు ఎంతో సంతోషపడ్డారు.
కానీ ఇప్పుడు దీనిపై ఫైనల్ గా పెదవి విప్పింది త్రిష. తన సోషల్ మీడియాలో..” నా జీవితాన్ని ప్లాన్ చేస్తున్న వాళ్ళని చూస్తుంటే నాకు ప్రేమ కలుగుతోంది.. నా హనీమూన్ వివరాలు కూడా చెప్పేస్తారు అని ఎదురుచూస్తున్న” అంటూ పోస్ట్ పెట్టింది త్రిష.
ఇక ఈ పోస్టుతో వ్యంగ్యంగా.. పొద్దున నుంచి తనకు పెళ్లి అంటూ వార్తలు వైరల్ చేసిన వారందరికీ కూడా చురకలు వేసింది. అలానే ఈ పెళ్లి వార్తలు అన్నీ రూమర్స్ అని క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది.