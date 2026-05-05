Trisha Krishnan: విజయ్ కన్నా ఎక్కువ త్రిషకి విషెస్ పెడుతున్న స్టార్ హీరోయిన్లు.. గెలిచే లోపల వివాహేతర సంబంధాలు కూడా నిజాయితీగా మారాయా..!

Trisha Krishnan:తమిళ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ నిన్న సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులు వైరల్ గా మారాయి. ఆమె 43వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వచ్చిన ఈ పోస్టులు ఫ్యాన్స్ మాత్రమే కాకుండా సినీ ప్రముఖుల దృష్టిని కూడా ఆకర్షించాయి. ముఖ్యంగా అదే రోజు తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు రావడం, విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే భారీ ఆధిక్యంలో ఉండటం ఈ సందర్భాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చింది.
త్రిష పుట్టినరోజు అంటే సాధారణంగా కేక్, శుభాకాంక్షలు, పార్టీలు అనేవి ఉంటాయి. కానీ ఈసారి పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ఉదయం నుంచే తమిళనాడు ఎన్నికల కౌంటింగ్ మొదలయ్యింది. టీవీకే పార్టీ ఒక్కో నియోజకవర్గంలో ఆధిక్యం సాధిస్తూ ముందుకు సాగింది. ఇదే సమయంలో త్రిషకు సినీ ప్రముఖుల నుంచి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి.
తెలుగు నటి మంచు లక్ష్మి తన సోషల్ మీడియా ద్వారా త్రిషకు బర్త్డే విషెస్ చెబుతూ, “ఇది నీకు డబుల్ సెలబ్రేషన్ రోజు. విశ్వం నీకు గొప్ప గిఫ్ట్ ఇచ్చింది” అంటూ పోస్ట్ చేసింది. అలాగే రాధికా శరత్కుమార్ కూడా త్రిష పోస్టుపై స్పందిస్తూ “ఇది అద్భుతమైన గిఫ్ట్” అని కామెంట్ చేసింది. ఈ ఇద్దరి కామెంట్లు నెటిజన్లలో మరింత ఆసక్తి రేపాయి.
ఇదిలా ఉంటే, పోలింగ్ రోజున త్రిష కూడా సాధారణ ఓటర్లలా తన ఓటు హక్కు వినియోగించింది. చెన్నైలోని పోలింగ్ బూత్కు వెళ్లి ఓటు వేసి, తన చేతిపై ఉన్న ఇంక్ మార్క్ను చూపిస్తూ ఒక ఫోటో తీసింది. ఆ ఫోటోను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఆ పోస్టుకు ఘిల్లి సినిమాలోని “అర్జునర్ విల్లు” పాటను బ్యాక్గ్రౌండ్గా పెట్టడం కూడా ఫ్యాన్స్కు నచ్చింది.
ఇంకా ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, త్రిష ఉదయం తిరుపతికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకుంది. ఇది ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా జరిగినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం దీనిని ఎన్నికల ఫలితాలతో కలిపి చర్చించారు. మధ్యాహ్నానికి ఆమె చెన్నైలోని విజయ్ ఇంటికి వెళ్లడం మరింత హాట్ టాపిక్గా మారింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో మాత్రం అందరూ విజయ్ గెలిచే లోపల వివాహేతర సంబంధాలు కూడా ఇంత హైలెట్ చేసి ఎందుకు చూపిస్తున్నారు.. విజయ్, త్రిష.. రిలేషన్లో ఉండడం తప్పే కదా అని ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం అది వాళ్ళ ఇష్టం అంటూ సమర్పిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో, విజయ్ భార్య సంగీత సొర్నలింగం తో విడాకుల వార్తలు వచ్చిన తర్వాత, విజయ్ మరియు త్రిష కలిసి కనిపించడం ఇప్పటికే వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ సందర్భంలో ఇద్దరూ కలవడం మరింత చర్చకు దారి తీసింది.