Trisha Post: ప్రతిదీ ప్రేమ కాదు.. కానీ ప్రేమ లేకపోతే ..?.. ఎన్నికల వేళ కాకరేపుతున్న త్రిష పోస్ట్.. ఏమనిందంటే..?

Trisha krishnan cryptic post: ప్రేమ లేకుంటే దేనికి అర్థంలేదని త్రిష చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇప్పటికే తమిళనాడులో ఎన్నికల వేళ టీవీకే విజయ్ ను అన్ని పార్టీలు టార్గెట్ చేసుకున్నాయి. ఈ పోస్ట్ తో మరోసారి త్రిష, టీవీకే విజయ్ అంశం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
దేశంలో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్ ఎన్నికలపై జనాలు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తమిళనాడులో త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది.
మరోవైపు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే, టీవీకే పార్టీలు నువ్వా నేనా అన్నట్లు ప్రచారంను నిర్వహిస్తున్నాయి. తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 23న జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలొ అన్ని పార్టీలు ప్రచార హోరును పెంచాయి.
టీవీకే విజయ్ రెండు స్థానాల నుంచి బరిలో ఉంటున్నారు.పెరంబూరు, తిరుచ్చి ఈస్ట్ ల నుంచి బరిలో ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఆయన దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్ లో కేసులు, బ్యాంక్ అకౌంట్ ల విషయంలో వివాదం రాజుకుంది. దీనిపై ఆయన మరోక అఫిడవిట్ సైతం దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నటి త్రిష చేసిన పోస్ట్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
టీవీకే విజయ్, త్రిష ల మధ్య లవ్ ఉందని ప్రచారం మాత్రం ఆగడంలేదు.దీనికి బలం చేకూరేలా త్రిష గతంలో ప్రపంచ మంతా నీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నా నీకు నేనుంటానని పోస్ట్ పెట్టి మరీ డిలీట్ చేశారు. కానీ అప్పటికే ఇది కాస్త వైరల్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత కూడా చెన్నైలో వివాహ రిసెప్షన్ లో టీవీకే విజయ్, త్రిష ఒకే కారులో రావడం కొత్త చర్చకు దారితీసింది.
తమిళ ఇండస్ట్రీలోనే కొంత మంది త్రిష, టీవీకే విజయ్ కు అండగా నిలవగా, మరికొంత మంది సెటైర్ లు వేశారు. ఈ క్రమంలో త్రిష టీవీకే పార్టీనీ వెనుకుండీ చక్రం తిప్పుతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే.. తాజాగా.. త్రిష సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ కాస్త వైరల్గా మారింది.
దీనిలో త్రిష చాలా నిగుఢమైన అర్థం వచ్చేలా పోస్ట్ పెట్టారు. ప్రతిదీ ప్రేమ కాదని చెబుతునే .. కానీ ప్రేమ లేకుంటే దేనికి అర్థంలేదని అన్నారు. ఇదే నిజం అని పోస్ట్ పెట్టారు. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై తమిళనాడులో ఎన్నికల వేళ మరోసారి రచ్చగా మారింది. సోషల్ మీడియా త్రిష తాజా పోస్ట్ పై అభిమానులు ఎవరిని నచ్చినట్లు దీనిపై అర్థాలు, పరమార్థలను వారికి నచ్చినట్లు రాసుకుంటూ తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు.