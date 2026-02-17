Trisha Krishnan: ప్రపంచమంతా ఒక్కటై వ్యతిరేకంగా నిలిచినా నీకు నేనున్నా.!. సంచలనంగా మారిన త్రిష పోస్ట్..

Trisha insta post on tvk vijay amid tn nainar nagendran row: తమిళనాట బీజేపీ చీఫ్ త్రిషపై చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో తాజాగా నటి పెట్టిన పోస్ట్ సంచలనంగా మారింది. దీనిపై ఇండస్ట్రీలొ మరోసారి కొత్త రచ్చ మొదలైంది. త్రిష విజయ్ కు ఫ్రెండ్ మాత్రమే కాదు.. అంతకు ఎక్కువగానే అని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
మరికొన్ని నెలల్లో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో వివిధ పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇటీవల తమళనాడు బీజేపీ చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రర్ మాట్లాడుతూ.. టీవీకే విజయ్, త్రిషల మధ్య ఉన్న సీక్రెట్ బాండింగ్ ను బైటపెట్టాలన్నారు. ముందు ఇంట్లోని కాంట్రవర్సీలు చక్కదిద్దుకొవాలన్నారు.
సభలో భారీగా అభిమానులు వచ్చినంత మాత్రాన అది ఓట్ల రూపంలో మారదన్నారు. అభిమానం వేరు, రాజకీయాలు వేరన్నారు. గతంలో సూపర్ స్టార్ రజీని కాంత్ కు ఈ విషయం తెలిసొచ్చందన్నారు. అంతే కాకుండా టీవీకే పార్టీ విజయ్ దళపతి చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నరంటూ పర్సనల్ విషయాలపై టార్గెట్ చేసి మాట్లాడారు. దీనిపై ఇటీవల త్రిష చాలా సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు.
తన లాయర్ తో ఏకంగా నైనార్ నాగేంద్రన్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తు ప్రెస్ నోట్ ను కూడా విడుదల చేశారు. ఒక పార్టీలో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న వారు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం బాధకరమన్నారు. నటీనటుల వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సబబు కాదని వారంతా ఖండించారు. తాను రాజకీయాల్లో లేనని, సినిమా రంగంలోనే ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి వాటిపై చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తానని తెల్చి చెప్పారు.
త్రిష స్పందన అనంతరం.. తమిళనాడు బీజేపీ చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ కూడా నటికి సారీ చెబుతూ నోట్ విడుదల చేశారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాల్సిందన్నారు. మొత్తంగా దీనిపై తమిళ రాజకీయాల్లో మంటలు రాజుకుంటునే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో త్రిష టీవీకే విజయ్ కు అండగా నిలుస్తు ఒక పోస్ట్ చేశారు. ప్రపంచం అంతా ఒక్కటైన, నీకు వ్యతిరేంగా పావులు కదిపిన కూడా కూడా నీకు నేను అండగా ఉంటానని త్రిష పోస్ట్ చేశారు.
నేను ఎప్పటికి నీతోనే ఉంటానని ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే.. నటి త్రిష పోస్ట్ పెట్టిన కాసేపటికి డిలీట్ చేశారు. కానీ అప్పటికే దీని స్క్రీన్ షాట్ లు కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. మొత్తంగా టీవీకే విజయ్ అంటే.. త్రిష కు ఫ్రెండ్ కాదని.. అంతకు మించి వీరి మధ్య స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా.. తమిళనాడులో నైనార్ నాగేంద్రన్ త్రిషపై వ్యాఖ్యలు ఇంత రచ్చగా మారుతున్న దీనిపై విజయ్ ఇంకా ఎందుకు రియాక్ట్ కావడంలేదని పలు పార్టీల నేతలు, అభిమానులు కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు.
త్రిష తనకున్న అభిమానంను బైటపెట్టారని కానీ విజయ్ ఎందుకు దీనిపై స్పందించడంలేదని బీజేపీ అంటే భయమా లేదా ఇప్పటి నుంచే ఏదైన పొత్తులు స్టార్ట్ చేశారా..?.. అంటూ మరికొంత మంది నెటిజన్లు సెటైర్ లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా త్రిష , టీవీకే విజయ్ పై పెట్టిన పోస్ట్ రాజకీయాలతో పాటు, ఇండస్ట్రీలోను హాట్ టాపిక్ గా మారింది.