Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Trisha Krishnan Net Worth 2026: చెన్నైలో రూ.10 కోట్ల ఇల్లు.. త్రిష ఆస్తుల చిట్టా ఇదిగో!

Trisha Krishnan Net Worth 2026: చెన్నైలో రూ.10 కోట్ల ఇల్లు.. త్రిష ఆస్తుల చిట్టా ఇదిగో!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:49 AM IST

Trisha Krishnan Net Worth 2026: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతున్న ఆమె ఇప్పటికీ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, హిందీ చిత్రాల్లోనూ నటించి మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. ప్రస్తుతం ఈ హీరోయిన్ ఆస్తి వివరాలు వైరల్ అవుతున్నాయి..

Trisha Krishnan net worth1/5

త్రిష నెట్ వర్త్

నటిగా వచ్చిన క్రేజ్‌తో పాటు సౌత్ హీరోయిన్ త్రిష సంపాదన, ఆస్తులు కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటాయి. మీడియాలో వచ్చిన కథనాల ప్రకారం త్రిష మొత్తం నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.85 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. అయితే ఈ మొత్తం అధికారికంగా వెల్లడించిన గణాంకం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. సినిమాల ద్వారా వచ్చే పారితోషికం, బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు, ఆస్తులు, ఇతర పెట్టుబడులు కలిపి ఈ అంచనా రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.  

Trisha net worth 20262/5

సినిమాకు భారీ పారితోషికం

త్రిష తన కెరీర్ ప్రారంభంలో తక్కువ పారితోషికంతో సినిమాలు చేసినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆమె సౌత్‌లో అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే హీరోయిన్లలో ఒకరిగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఒక్కో సినిమాకు సుమారు రూ.10 కోట్ల నుంచి రూ.12 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నట్లు పలు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సినిమా కథ, పాత్ర, నిర్మాణ సంస్థను బట్టి ఈ మొత్తం మారే అవకాశం ఉంటుంది. వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, గిల్లీ, సామి, 96 వంటి సినిమాలు త్రిష కెరీర్‌లో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చాయి. పొన్నియిన్ సెల్వన్, లియో వంటి భారీ చిత్రాల విజయాలతో ఆమెకు మరింత క్రేజ్ పెరిగింది.  

Trisha salary per movie3/5

బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్లతోనూ ఆదాయం

సినిమాలతో పాటు త్రిష పలు ప్రముఖ బ్రాండ్లకు ప్రచారం చేస్తున్నారు. జువెలరీ, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ వంటి విభాగాలకు సంబంధించిన బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్ల ద్వారా కూడా ఆమెకు భారీ ఆదాయం వస్తున్నట్లు సమాచారం. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ మార్గంలో ఆమె ఏడాదికి దాదాపు రూ.9 కోట్ల వరకు సంపాదిస్తున్నట్లు అంచనా.  

Trisha remuneration4/5

చెన్నై, హైదరాబాద్‌లో ఖరీదైన ఇళ్లు

త్రిషకు చెన్నైలో విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాని విలువ సుమారు రూ.10 కోట్లు ఉంటుందని కొన్ని మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అలాగే హైదరాబాద్‌లో కూడా ఆమెకు ఖరీదైన నివాసం ఉన్నట్లు సమాచారం. దీని విలువ సుమారు రూ.6 కోట్ల నుంచి రూ.6.5 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.  

Trisha luxury house5/5

త్రిష ఆస్తులు

ఇక త్రిషకు లగ్జరీ కార్లంటే కూడా ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మెర్సిడెస్ బెంజ్, బీఎండబ్ల్యూ, రేంజ్ రోవర్, ఆడి వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్ల కార్లు ఆమె కార్ల కలెక్షన్‌లో ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా సినిమాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్లు, ఆస్తులతో త్రిష భారీ సంపదను సంపాదించిన స్టార్ హీరోయిన్‌గా నిలిచారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
YouTube New Rules: యూట్యూబ్‌ వ్యూస్ లెక్కింపు విధానంలో కీలక మార్పులు.. కొత్త రూల్స్ ఇవే..!
2
3
4
5