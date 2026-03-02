Trisha Krishnan Home: రాణి భవనంలో ఉండే త్రిష చెన్నై, హైదరాబాద్ ఇల్లులు చూశారా.. ఆమె ఆస్తులు విలువ ఏంటంటే..!

Trisha Networth
దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటి త్రిష కృష్ణన్ తన అందమైన నటనతో పాటు విలాసవంతమైన జీవనశైలితో కూడా గుర్తింపు పొందింది. ఆమెకు చెన్నై మరియు హైదరాబాద్ నగరాల్లో అద్భుతమైన ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఈ ఇళ్లు ఆమె అభిరుచి, స్థాయి.. విజయాన్ని చెప్పకనే చూపిస్తూ ఉంటాయి.
చెన్నైలో ఉన్న ఆమె ఇల్లు అత్యంత ప్రముఖ ప్రాంతంలో ఉందని సమాచారం. ఆ ప్రాంతంలో సినీ ప్రముఖులు, వ్యాపారవేత్తలు నివసిస్తారు. ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ.7 కోట్లు ఉంటుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పచ్చని చెట్లు, ప్రశాంత వాతావరణం ఈ ఇంటికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
ఈ ఇంటి నిర్మాణం ఆధునిక శైలితో పాటు సౌత్ ఇండియన్ స్పర్శ కలిగి ఉంటుంది. పెద్ద గేటు, అందమైన ముఖభాగం, ప్రకృతి కాంతి లోపలికి వచ్చేలా పెద్ద కిటికీలు ఉన్నాయి. ఇంటి లోపల హాల్ విస్తారంగా ఉండి, మెత్తని లైటింగ్, ఖరీదైన ఫర్నిచర్, అందమైన అలంకరణలతో శోభిస్తుంది.
ప్రతి బెడ్రూమ్ విశాలంగా ఉండి, అటాచ్ బాత్రూమ్ మరియు వాక్-ఇన్ క్లోజెట్ ఉన్నాయి. అదనంగా ప్రత్యేక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏరియా మరియు ఆధునిక కిచెన్ కూడా ఉంది. ఈ కిచెన్లో అత్యాధునిక ఉపకరణాలు ఉన్నాయి.
చెన్నైతో పాటు హైదరాబాద్లో కూడా త్రిషకు ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లా ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ.6 కోట్లు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ ఇల్లు ప్రశాంతమైన, సురక్షిత ప్రాంతంలో ఉంది. షూటింగ్ల మధ్య విశ్రాంతి కోసం ఈ ఇల్లు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బంగ్లాలో డిజైనర్ బెడ్రూమ్స్, పెద్ద హాల్, చెక్క అలంకరణలు, అందమైన చాండిలియర్లు ఉన్నాయి. బాత్రూమ్స్ స్పా తరహాలో రూపొందించబడ్డాయి.
త్రిష ఒక చిత్రానికి సుమారు రూ.10 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటుందని సమాచారం. Ponniyin Selvan.. Leo వంటి సినిమాలతో ఆమెకు భారీ ఆదాయం వచ్చింది. బ్రాండ్ ప్రకటనలు, ప్రమోషన్ల ద్వారా కూడా మంచి సంపాదన ఉంది.
ఇవన్నీ కలిపి ఆమెకు దాదాపు 90 కోట్ల వరకు ఆస్తి ఉన్నట్లు సమాచారం. త్రిష కృష్ణన్ విజయవంతమైన కెరీర్తో పాటు విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.