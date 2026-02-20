Trisha Krishnan: ఆ ఒక్కటి చాలనుకున్నాను…కానీ చేయాల్సింది వేరు.. బరువు తగ్గడం పై త్రిష కీలక వ్యాఖ్యలు

Trisha Krishnan Fitness Secret
స్టార్ హీరోయిన్ త్రిషా కృష్ణన్ తాజాగా తన ఫిట్నెస్ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. ఇటీవల ఆమె జిమ్లో కెటిల్బెల్తో వ్యాయామం చేస్తూ ఉన్న ఫోటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఇక ఈ ఫోటోతో పాటు ఈ హీరోయిన్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అందరికీ ఆమెకు బరువు తగ్గే విషయం గురించి ఎంత అవగాహన ఉందో తెలిసేలా చేస్తున్నాయి..
హీరోయిన్ త్రిష తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తన ఫిట్నెస్ కి సంబంధించిన ఫోటో ని షేర్ చేసింది. ఆ ఫోటోతో పాటు “ఒకప్పుడు నడకే చాలనుకున్నాను… ఇప్పుడు వీకెండ్కు ఎనర్జీ తెచ్చుకునేందుకు జిమ్లో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను” అని క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఈ మాటలు ఇప్పుడు నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
త్రిషా మాటలు చాలా మందికి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళల్లో ఫిట్నెస్పై కొత్త చర్చ మొదలైంది. చాలామంది రోజూ నడిస్తే సరిపోతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ వయసు పెరిగే కొద్దీ శరీరానికి ఇంకాస్త ఎక్కువ శ్రద్ధ అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఫిట్నెస్ నిపుణుల మాటల్లో చెప్పాలంటే, నడక చాలా మంచి అలవాటు. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది, మనసుకు ప్రశాంతత ఇస్తుంది. వ్యాయామం మొదలుపెట్టే వారికి నడక చాలా మంచి ఆరంభం. అయితే అదే ఒక్కటే చేస్తే శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని లాభాలు రావని వారు అంటున్నారు.
నడక వల్ల కండరాల బలం ఎక్కువగా పెరగదు. ఎముకల బలానికి, శరీర మెటబాలిజం మెరుగుదలకు అది సరిపోదు. అందుకే వయసు పెరిగే కొద్దీ కండరాల శక్తి తగ్గడం, జాయింట్ సమస్యలు రావడం జరుగుతుంటుంది. ఈ సమస్యలను తగ్గించాలంటే స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చాలా అవసరం.
త్రిషా ఇప్పుడు అదే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. జిమ్లో వెయిట్ ట్రైనింగ్, కోర్ ఎక్సర్సైజులు, మొబిలిటీ వర్క్ చేస్తూ తన ఫిట్నెస్ను మరింత మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వ్యాయామాలు కండరాలను బలంగా ఉంచడమే కాకుండా, బ్యాలెన్స్ను పెంచుతాయి..గాయాల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
నిపుణుల సూచన ప్రకారం..నడకను పూర్తిగా వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. నడకను బేస్లాగా ఉంచుకుని, దానికి స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్, స్ట్రెచింగ్, విశ్రాంతిని కలిపితే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 40 ఏళ్ల తర్వాత మహిళలు ఇలాంటి సమతుల్యమైన ఫిట్నెస్ రూటీన్ పాటిస్తే దీర్ఘకాల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.