  • Trisha: పెళ్లి అనేది కేవలం సమాజం కోసమే.. ఏదేమైనా అతనితోనే నా పెళ్లి.. త్రిష కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Trisha: పెళ్లి అనేది కేవలం సమాజం కోసమే.. ఏదేమైనా అతనితోనే నా పెళ్లి.. త్రిష కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Trisha About Marriage 
త్రిష కృష్ణన్ పేరు మరోసారి హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. పెళ్లిపై ఈ హీరోయిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. దళపతి విజయ్ విడాకుల వ్యవహారం చుట్టూ వార్తలు గట్టిగా వినిపిస్తున్న సమయంలో..త్రిష చెప్పిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.
 
త్రిష సౌత్ ఇండియన్ సినిమా పరిశ్రమలో ఎన్నో ఏళ్లుగా స్టార్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది. వయసు పెరిగినా ఆమె క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అగ్ర హీరోలతో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. మధ్యలో కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నా, తిరిగి రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో వరుస సినిమాలతో ముందుకెళ్తోంది.  

ఇలాంటి సమయంలో ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పెళ్లి గురించి మాట్లాడింది. “నన్ను చాలామంది పెళ్లి ఎప్పుడు అని అడుగుతుంటారు. నాకు మాత్రం ఒకటే క్లారిటీ ఉంది. నాకు నచ్చిన, సరైన వ్యక్తి దొరికితేనే పెళ్లి చేసుకుంటాను. అలాంటి వ్యక్తి దొరకకపోతే పెళ్లి కాకపోయినా నాకు ఎలాంటి బాధ లేదు” అని ఆమె స్పష్టంగా చెప్పింది.  

అంతేకాదు, “పెళ్లి అనేది సమాజం కోసం తీసుకునే నిర్ణయం కాకూడదు. జీవితాంతం కలిసి ఉండగలమనే నమ్మకం వచ్చినప్పుడే ఆ అడుగు వేయాలి. పెళ్లి చేసుకుని తర్వాత విడాకుల దాకా వెళ్లకూడదనే నా ఆలోచన” అని త్రిష వ్యాఖ్యానించింది. తొందరపడి తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకోను అని కూడా చెప్పింది.  

ఈ మాటలు బయటకు రావడంతో, విజయ్ విడాకుల వ్యవహారంతో వాటిని లింక్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. విజయ్ భార్య సంగీత విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారనే వార్తలు ఇప్పటికే సంచలనం సృష్టించాయి. ఈ నేపథ్యంలో త్రిష పేరు ప్రస్తావనకు రావడం గాసిప్స్‌కు మరింత బలం ఇచ్చింది. అయితే ఈ విషయంలో త్రిష ఎక్కడా నేరుగా ఎవరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడలేదని ఆమె అభిమానులు చెబుతున్నారు.  

సినిమాల విషయానికి వస్తే, త్రిష పాన్ ఇండియా మూవీ పొన్నియన్ సెల్వన్ ద్వారా మరోసారి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె తమిళం, తెలుగులో కొత్త సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. చిరంజీవితో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్‌లో నటిస్తుండటం కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది.

