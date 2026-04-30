Trisha Krishnan: ఒక గంట మిస్ అయితే.. తిరిగి పొందడానికి నాలుగు రోజులు పడుతుంది

Trisha Krishnan:త్రిషా కృష్ణన్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈసారి ఈ హీరోనే సినిమా లేదా ఈవెంట్ వల్ల కాకుండా, ఒక చిన్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ వల్ల అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆమె పేరు వార్తల్లో వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా విజయ్తో కలిసి ఈవెంట్‌కు హాజరైనది, ఓటింగ్ తర్వాత అతని పాటను షేర్ చేయడం వంటి విషయాలు అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెంచాయి.
ప్రస్తుతం ఆమె నిద్ర గురించి షేర్ చేసిన ఒక ఫన్నీ కామెంట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. “ఒక గంట నిద్ర కోల్పోతే దాన్ని తిరిగి పొందడానికి నాలుగు రోజులు పడుతుందట. అయితే నా లెక్క ప్రకారం నేను మళ్లీ బాగుపడేది 2062లోనే!” అని ఆమె సరదాగా చెప్పింది. ఈ కామెంట్ చాలా మందికి నవ్వు తెప్పించడమే కాకుండా, తమ జీవితాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉందని అనిపించింది.  

నేటి వేగవంతమైన జీవితంలో చాలామంది సరైన నిద్ర తీసుకోలేకపోతున్నారు. పనులు, ఒత్తిడి, మొబైల్ వాడకం వల్ల నిద్ర సమయం తగ్గిపోతుంది. త్రిషా చెప్పిన ఈ మాటలు అందరికీ ఒక గుర్తు చేస్తాయి – నిద్ర ఎంత ముఖ్యమో. సరైన నిద్ర లేకపోతే ఆరోగ్యం మీద కూడా ప్రభావం పడుతుంది.  

సినిమాల విషయానికి వస్తే, త్రిషా త్వరలో “కరుప్పు” అనే సినిమాలో కనిపించబోతోంది. ఇందులో ఆమె సూర్యతో కలిసి నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మే 14న విడుదల కానుంది. అభిమానులు ఈ సినిమాను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

ఇక త్రిషా కెరీర్ గురించి చెప్పాలంటే, ఆమె “మౌనం పేసియాధే” సినిమా ద్వారా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది. అప్పటి నుంచి తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో అనేక సినిమాలు చేసింది. రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, అజిత్ కుమార్ వంటి ప్రముఖ నటులతో కలిసి పని చేసింది.  

ఇలా రెండు దశాబ్దాలుగా ఆమె సినీ ప్రయాణం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు కూడా ఆమె తన సరదా మాటలతో, సినిమాలతో అభిమానులను అలరిస్తూనే ఉంది.

