Trisha: 42 ఏళ్ళ వయసులో ఫైనల్ గా పెళ్లి చేసుకోనున్న త్రిష..వరుడు ఎవరంటే..

Trisha Marriage: దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అగ్రస్థానంలో ఉన్న హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ మరోసారి.. వార్తల్లోకి వచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈ హీరోయిన్ పెళ్లి గురించి ఒక వార్త ఇప్పుడు తెగ వినిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో త్రిష త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నారని ప్రచారం మొదలైంది.
త్రిష 1999లో జోడీ సినిమాతో సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు. నీ మనసు నాకు తెలుసు.. సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. తరువాత వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, అతడు, స్టాలిన్, కింగ్, తీన్మార్..దమ్ము వంటి సినిమాలతో భారీ హిట్లు ఇచ్చారు. తమిళంలోనూ టాప్ హీరోయిన్గా దూసుకెళ్లిన త్రిష ఇప్పటికీ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తున్న వార్తల ప్రకారం.. త్రిష తల్లిదండ్రులు చూసిన ఒక వ్యాపారవేత్తతో త్రిష పెళ్లి జరగబోతోందని చెబుతున్నారు. ఆ వ్యక్తి చండీగఢ్కు చెందినవాడని..ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నాడని సమాచారం. అతని కుటుంబం.. త్రిష కుటుంబంతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని.. పెద్దలు పెళ్లి జరగాలని నిర్ణయించారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
విజయ్తో రూమర్లు మళ్లీ హాట్ టాపిక్ ఇక కొన్నాళ్లుగా త్రిష, తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ల మధ్య స్నేహం..ప్రేమాయణం గురించి ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి.
కీర్తి సురేష్ పెళ్లికి వీరిద్దరూ కలిసి వెళ్లారనే వార్తలు ఈ గాసిప్స్కు మరింత బలం ఇచ్చాయి. అయితే ఈ పుకార్లపై త్రిష కానీ.. విజయ్ కానీ ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వకపోవడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురైన ఇబ్బందులు తట్టుకుని తిరిగి కెరీర్లో మెరిసిన త్రిష..ఇటీవల పొన్నియన్ సెల్వన్, లియో, ది రోడ్, థగ్ లైఫ్ వంటి సినిమాలతో మరోసారి స్టార్ హీరోయిన్గా నిలిచారు. ప్రస్తుతం ఆమె విశ్వంభర, సూర్య 45, రామ్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం త్రిష పెళ్లి వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అయితే ఈ వార్తలపై త్రిష ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి అంటున్నారు సినీ అభిమానులు.