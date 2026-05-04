Trisha Krishnan Retirement: 43 ఏళ్లయిన తగ్గని క్రేజ్… త్రిషా ఈ పుట్టినరోజు రిటైర్మెంట్ కి సిద్ధమవుతోందా?

Trisha Krishnan Birthday:దక్షిణ భారత సినిమా ప్రపంచంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న త్రిషా కృష్ణన్ ఈరోజు తన 43వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. దాదాపు 26 సంవత్సరాలుగా సినీ రంగంలో కొనసాగుతున్న త్రిషా ఇప్పటికీ తన క్రేజ్ను తగ్గించుకోలేదు. అభిమానులు ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తిస్తున్నారు.
త్రిషా మొదట మోడలింగ్ రంగంలో అడుగుపెట్టి 1999లో మిస్ మద్రాస్ టైటిల్ గెలుచుకున్నారు. అదే సంవత్సరంలో విడుదలైన తమిళ చిత్రం ‘జోడి’ ద్వారా ఆమె సినీ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత వరుసగా హిట్ సినిమాల్లో నటిస్తూ స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు. ‘గిల్లి’, ‘సామి’, ‘వర్షం’ వంటి సినిమాలు ఆమెకు మంచి పేరు తెచ్చాయి.
తెలుగులో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిన సినిమా ‘నీ మనసు నాకు తెలుసు’. ఈ చిత్రం ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. తరువాత మహేష్ బాబు నటించిన ‘ఒక్కడు’ రీమేక్ అయిన ‘గిల్లి’లో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా త్రిషా కెరీర్లో ఒక పెద్ద మైలురాయిగా నిలిచింది.
త్రిషా చాలా మంది స్టార్ హీరోలతో కలిసి నటించారు. సూర్య, అజిత్, విజయ్ వంటి పెద్ద నటులతో ఆమె చేసిన సినిమాలు పెద్ద విజయాలు సాధించాయి. ముఖ్యంగా విజయ్ తో ఆమె జోడీ చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ‘గిల్లి’, ‘తిరుపాచ్చి’, ‘ఆతి’, ‘కురువి’ వంటి సినిమాల్లో వీరిద్దరూ కలిసి నటించి అభిమానులను అలరించారు.
ఇటీవల త్రిషా ఏ కొత్త సినిమాకు సైన్ చేయలేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో ఆమె సినిమా రంగాన్ని విడిచిపెడతారనే చర్చ కూడా జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక సమాచారం లేదు.
ఇంకా ఒక ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే, ఈసారి త్రిషా పుట్టినరోజు రోజునే తమిళనాడులో ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. అదే రోజు విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు కూడా నిర్ణయించబడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అందుకే అభిమానులు “పుట్టినరోజుకి విజయ్ గెలుపు గిఫ్ట్ ఇస్తారా?” అని చర్చించుకుంటున్నారు.
ఏదేమైనా, 43 ఏళ్ల వయసులో కూడా త్రిషా తన అందం, నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. ఆమె ఫ్యాన్ బేస్ ఇంకా బలంగానే ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా మరిన్ని మంచి సినిమాలు చేసి అభిమానులను అలరించాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.