  • Trisha Marriage Cancelled: హీరో విజయ్ కోసమే త్రిష మొదటి పెళ్లి క్యాన్సిల్! తమిళనాట మరో బాంబు పేల్చిన హీరోయిన్!

Trisha Krishnan Marriage Cancelled: సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోహీరోయిన్ల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి సోషల్ మీడియాలో అనేక గాసిప్స్ వస్తుంటాయి. అయితే తాజాగా తమిళ హీరో విజయ్‌తో హీరోయిన్ త్రిష ప్రేమాయణం అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇదే పరిస్థితుల్లో త్రిష కూడా విజయ్ కోసమే తన మొదటి పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 
సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోహీరోయిన్ల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి సోషల్ మీడియాలో అనేక గాసిప్స్ వస్తుంటాయి. అయితే తాజాగా తమిళ హీరో విజయ్‌తో హీరోయిన్ త్రిష ప్రేమాయణం అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతలోనే హీరో విజయ్‌ను  తన భార్య విడాకుల కోసం కోర్టుకు వెళ్లింది.

ఆ తర్వాత రోజే హీరో విజయ్, త్రిష కలిసి ఓ కార్యక్రమంలో కలిసి కనిపించారు. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉన్నట్లు చాలా మంది నిర్ధారణకు వస్తున్నారు. ఇదే పరిస్థితుల్లో త్రిష కూడా విజయ్ కోసమే తన మొదటి పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష, హీరో విజయ్‌తో ప్రేమలో ఉన్నట్లు చిత్రసీమలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా మరోసారి ఓ సంచలన విషయం ఇప్పుడు వార్తల్లో నడుస్తోంది.

హీరో విజయ్‌తో ప్రేమాయణం, హీరో విజయ్ భార్య విడాకుల కోసం కోర్టుకు వెళ్లిన నేపథ్యంలో హీరోయిన్ త్రిష ఇప్పుడు మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తాను పెళ్లికి రెడీ కాదంటూనే నటనకే తన తొలి ప్రాధాన్యం అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.

ఇదిలా ఉండగా.. హీరోయిన్‌ త్రిష‌కు 2015లో వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మణియన్ తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. అయితే అది కొన్ని నెలల తర్వాత వారిద్దరి పెళ్లి సంబంధం రద్దు చేస్తూ ప్రకటన వెలువడింది. అందుకు వరుణ్.. త్రిషకు విధించిన ఒకే ఒక షరతు అని వార్తలు వెల్లువెత్తాయి.

పెళ్లి తర్వాత హీరోయిన్ త్రిష సినిమాలు అపేయాలంటూ తన కాబోయే భర్త చెప్పినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ, నటనపై ఇష్టంతోనే ఆ షరతుకు అంగీకారం చెప్పకుండా ఆమె పెళ్లి రద్దు చేసుకున్నట్లు సమాచారం.

తాను పెళ్లి చేసుకోబోయే వ్యక్తి పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు ఆపేయమని చెప్పినట్లు త్రిష బహిరంగంగా వెల్లడించింది. దీంతో నటనపై ఆసక్తితోనే ఆ పెళ్లిని రద్దు చేసుకున్నట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. 

Trisha Krishnan Trisha Marriage Cancelled tvk Vijay Varun Manian Thalapathy Vijay Varun Manian engagement vijay trisha affair

