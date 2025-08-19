Trisha Marriage: స్టార్ హీరోతో త్రిష పెళ్లి.. ఫైనల్ గా గుడ్ న్యూస్..త్వరలోనే ప్రకటన..!

Trisha Marriage News
తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది హీరోయిన్ త్రిష. తమిళ అమ్మాయి అయినప్పటికీ.. తెలుగులో తన క్యారెక్టర్స్ ద్వారా.. సూపర్ హిట్టు అందుకోవడమే కాకుండా.. అభిమానుల మనసులో చెరిగిపోని స్థానం తెచ్చిపెట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా త్రిష పెళ్లి గురించి ఒక వార్త నెటింట వైరల్ అవుతుంది..
స్టార్ హీరోయిన్గా రెండు దశాబ్దాల పైనుంచి కొనసాగుతున్న.. హీరోయిన్ త్రిష. తెలుగులో ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలలో నటించింది. ఇక ప్రస్తుతం తమిళ సినిమా ఆఫర్లతో దూసుకుపోతోంది.
అయితే త్రిష పర్సనల్ లైఫ్ లో మాత్రం ఒక్క కొరత అలానే ఉండిపోయింది. అదేమిటి అంటే త్రిష కు దాదాపు 5 పదుల వయసు త్వరలో వస్తున్న కానీ ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు.
గతంలో ఒక బిజినెస్ మాన్ నిశ్చితార్థం చేసుకున్న త్రిష.. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు బ్రేకప్ చెప్పేసింది.. ఇక విజయ్తో త్రిష ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త కోలీవుడ్ మీడియా వర్గాల్లో వినిపిస్తూ వచ్చింది.
అయితే తాజాగా.. త్రిష.. త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతోందని అది కూడా ఒక స్టార్ హీరోని అంటూ కొన్ని కోలీవుడ్ మీడియా ఛానల్స్ ప్రచారం చేస్తున్నాయి. అయితే ఆ హీరో విజయ్ కాకపోవడం గమనర్హం.
ప్రస్తుతం ప్రచారం అవుతున్న రూమర్స్ ప్రకారం.. త్రిష.. స్టార్ హీరో శింబు తో ప్రేమలో ఉందని.. త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతుందని వినిపిస్తోంది. సింబుతో త్రిష ఉన్న ఒక ఫోటో షేర్ చేస్తూ ఈ వార్తలను .. తమిళ ప్రేక్షకుడి సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ చేస్తున్నారు. అయితే వీరిద్దరి ఫోటో గతంలోదని.. ఇప్పటిది కాదు అంటూ మరి కొంతమంది వాదిస్తున్నారు. ఇక ఈ మధ్యనే సింబు, త్రిష కలిసి తగ్ లైఫ్.. చిత్రంలో కనిపించిన సంగతి తెలిసిందే.