Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తులు విలువ.. ఇల్లు, కార్లు, సంపాదన పూర్తి వివరాలు!

Trisha Net Worth:హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణ పేరు వినగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది ఆమె అందం, నటన.. విజయాలు. రెండు దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతూ, ఆమె తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అనేక హిట్ సినిమాల్లో నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా నిలిచింది.
త్రిష తన కెరీర్ను మోడలింగ్తో ప్రారంభించింది. తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ స్టార్ స్థాయికి చేరింది. ఆమె నటించిన సినిమాల్లో ప్రేమ కథలు, యాక్షన్ సినిమాలు, కుటుంబ కథా చిత్రాలు అన్నీ ఉన్నాయి. అందుకే ఆమెకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులలో మంచి అభిమానులు ఉన్నారు.
త్రిష సంపాదన విషయానికి వస్తే, ఆమె నెట్ వర్త్ (మొత్తం ఆస్తులు) కోట్ల రూపాయలలో ఉంది. ప్రతి సినిమాకు మంచి పారితోషికం తీసుకుంటుంది. అలాగే బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్స్ ద్వారా కూడా ఆమెకు మంచి ఆదాయం వస్తోంది. పెద్ద కంపెనీలకు అంబాసడర్గా పనిచేసి కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఒక్క సినిమా కోసం ఆమె భారీ మొత్తాన్ని ఛార్జ్ చేస్తుంది.
ఆమె వద్ద విలాసవంతమైన ఇళ్లు ఉన్నాయి. చెన్నైలో ఉన్న ఆమె ఇల్లు చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఆధునిక సదుపాయాలతో ఆ ఇల్లు నిర్మించబడింది. అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా ఆమెకు ఆస్తులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ఇళ్లలో ఆమె సౌకర్యవంతమైన జీవితం గడుపుతోంది.
కార్లంటే కూడా త్రిషకు చాలా ఇష్టం. ఆమె దగ్గర పలు లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. బీఎండబ్ల్యూ, మెర్సిడెస్ బెంజ్ వంటి ఖరీదైన కార్లు ఆమె గ్యారేజీలో ఉన్నాయి. ఇవి ఆమె లైఫ్ స్టైల్ను మరింత ప్రత్యేకంగా చూపిస్తాయి.
త్రిష జీవనశైలి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఆమె ఎక్కువగా ఫ్యామిలీతో సమయం గడపడానికి ఇష్టపడుతుంది. అలాగే ఫిట్నెస్పై కూడా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టుతుంది. యోగా, వ్యాయామం వంటి వాటిని రోజూ చేస్తుంది. అందుకే ఆమె ఎప్పటికీ యంగ్గా కనిపిస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో కూడా త్రిష చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. తన అభిమానులతో ఫోటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తూ వారితో కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆమె ప్రతి పోస్ట్కు వేలాది లైక్స్ వస్తాయి. ఇటీవల కూడా ఆమె కొన్ని పెద్ద సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులతో తన కెరీర్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఆమె ఎంపిక చేసే పాత్రలు కూడా విభిన్నంగా ఉంటాయి.