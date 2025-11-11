English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా.. అందుకే అన్ని బెదిరింపులు..!

Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా.. అందుకే అన్ని బెదిరింపులు..!

Trisha Krishnan Net Worth : తమిళ్‌.. తెలుగు సినీ పరిశ్రమల్లో రెండు దశాబ్దాలుగా మెరిసిపోతున్న త్రిషా కృష్ణన్‌ ఇప్పుడు దక్షిణాది సినీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ నటి. తన అందం, అభినయం, వినయంతో కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకున్న త్రిషా..ఇప్పుడు అత్యంత విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతోంది.
త్రిషా 1999లో విడుదలైన జోడి సినిమా ద్వారా తెరపైకి వచ్చారు. కానీ ఆమెకు అసలైన గుర్తింపు 2004లో విడుదలైన వర్షం ద్వారా లభించింది. ఆ తరువాత ఘిల్లి, సామీ, ఆరు, ఆయుధ ఏజుత్తు, ఆదవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే, విన్నైతాండి వరువాయా, పొన్నియన్ సెల్వన్..వంటి ఎన్నో హిట్ సినిమాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పరచుకున్నారు.

తాజా సమాచారం ప్రకారం, త్రిషా మొత్తం ఆస్తులు సుమారు ₹85 కోట్ల వరకు ఉన్నాయని వార్తలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆమె ఒక్క సినిమాకు రూ.3 కోట్లకుపైగా పారితోషికం పొందుతున్నారు. పొన్నియన్ సెల్వన్ సినిమా విజయం తర్వాత ఆమె ఫీజు మరింత.. పెంచి..లియో సినిమాలో నటించడానికి సుమారు ₹5 కోట్లు పొందారని సమాచారం.

సినిమాలకే కాకుండా బ్రాండ్ ప్రమోషన్ల ద్వారా కూడా ఆమె మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. ప్రతి బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్‌కు సుమారు ₹9 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తారట.  

త్రిషా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో సుమారు ₹6 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ హౌస్‌లో నివసిస్తున్నారు. అదనంగా చెన్నైలో కూడా ఆమెకు ₹10 కోట్ల విలువైన మరో అద్భుతమైన నివాసం ఉంది. రెండు నగరాల్లోనూ ఆమె ఇళ్లు ఆధునిక సౌకర్యాలతో మెరిసిపోతున్నాయి.

త్రిషాకు కార్లంటే ఎంతో ఇష్టం. ఆమె వద్ద నాలుగు విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి. వాటిలో అత్యంత ఖరీదైన కారు ధర సుమారు ₹80 లక్షలు కాగా, తక్కువ ధరైనది ₹63 లక్షలు ఉంటుంది. ఆమె గ్యారేజీలో ఉన్న కార్లు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి.

మరోపక్క త్రిష పైన ఈ మధ్య ఎన్నో బెదిరింపులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. త్రిష ఇంట్లో బాంబులు పెట్టి పేల్చేస్తాము అంటూ ఏకంగా తమిళనాతు డీజీపీకి మెయిల్ వచ్చింది.. ఈ క్రమంలో త్రిష ఆస్తుల వల్లే ఆమె హైలెట్ అయి ఉండొచ్చు అనే వార్త కూడా వినిపిస్తోంది.

