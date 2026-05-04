Trisha: త్రిష పూజలు ఫలించాయి.. విజయ్ కి విజయం చేకూరింది.. తెలుగు నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Trisha:తమిళనాడు రాజకీయాలు, సినీ ఇండస్ట్రీ వార్తలు కలిసిపోతే ఎలా ఉంటుందో తాజాగా చూస్తున్నాం. తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయన పార్టీ ఎన్నికల్లో ముందంజలో ఉండటం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇదే సమయంలో హీరోయిన్ త్రిష పుట్టినరోజు రావడం మరింత ఆసక్తి కలిగిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు నిర్మాత బండ్ల గణేష్ చేసిన ఒక పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. “వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో, త్రిష పూజలు ఫలించాయి.. విజయ్కు విజయం చేకూరింది” అని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఈ కామెంట్పై నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు.
కొంతకాలంగా విజయ్, త్రిష మధ్య ప్రేమ ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ వార్తలు ఎంతవరకు నిజమో స్పష్టత లేకపోయినా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో విజయ్ తన మొదటి భార్యతో విభేదాలు ఉన్నాయనే వార్తలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. ఈ విషయాలు ప్రజల్లో మరింత చర్చకు దారితీశాయి.
త్రిష తరచుగా దేవాలయాలకు వెళ్తూ కనిపించింది. ముఖ్యంగా తిరుమల వంటి ప్రముఖ క్షేత్రాలను దర్శించుకోవడం, పూజలు చేయడం జరిగింది. దీంతో ఆమె చేసిన పూజలు విజయ్ విజయానికి కారణమయ్యాయని కొందరు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బండ్ల గణేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత హైలైట్ అయ్యాయి.
ఇక తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు వస్తున్న వేళ విజయ్ పార్టీ ముందంజలో ఉండటం ఆయన అభిమానుల్లో ఆనందాన్ని పెంచుతోంది. అదే సమయంలో త్రిష పుట్టినరోజు కూడా ఉండటంతో ఈ సంఘటనలు కలిసివచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నాయి.
అయితే ఈ వార్తల్లో ఎంత నిజం ఉందో చెప్పడం కష్టం. కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ టాపిక్ ట్రెండింగ్గా మారింది. అభిమానులు, నెటిజన్లు తమ తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.