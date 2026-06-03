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Trisha Krishnan:త్రిషకు మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి సమ్మర్ స్పెషల్ సర్‌ప్రైజ్.. విజయ్ రూమర్ల మధ్య వైరల్ పోస్ట్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:21 PM IST

Trisha Krishnan:మెగా కోడలు ఉపాసన పంపిన ప్రత్యేక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్‌ను చూసి త్రిష ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే సమయంలో విజయ్‌తో వస్తున్న రూమర్లపై ఆమె చేసిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 

Trisha Instagram Post1/5

మెగా ఫ్యామిలీ గిఫ్ట్

దక్షిణాది స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ తాజాగా రెండు కారణాలతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఒకవైపు మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఆమెకు ప్రత్యేక సమ్మర్ గిఫ్ట్ అందగా, మరోవైపు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌తో ఆమె పేరు ముడిపెడుతూ వస్తున్న రూమర్ల మధ్య చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.  

Trisha Vijay Rumours2/5

అత్తమ్మాస్ కిచెన్

మెగా కోడలు ఉపాసన కొణిదెల నిర్వహిస్తున్న “అత్తమ్మాస్ కిచెన్” నుంచి త్రిషకు ప్రత్యేక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ చేరింది. ఇందులో ఆంధ్ర స్టైల్ ఆవకాయ పచ్చళ్లతో పాటు వివిధ రకాల రుచికరమైన పొడులు ఉన్నాయి. ఈ హ్యాంపర్‌ను చూసిన త్రిష చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.  

Tamil Nadu CM Vijay3/5

ఉపాసన కొణిదెల

గిఫ్ట్ ఫోటోను తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేసిన త్రిష, “నిజంగా వేసవి వచ్చినట్లు అనిపిస్తోంది” అంటూ ఉపాసనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ పోస్ట్ చూసిన అభిమానులు కూడా ఉపాసన ఆతిథ్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల త్రిష చేసిన మరో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తన పెంపుడు కుక్క బెడ్‌పై పడుకుని ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేసిన ఆమె, “నా విషయాల్లో ముక్కు పెట్టేందుకు నేను అనుమతించేది ఇదొక్కటే” అనే అర్థం వచ్చే క్యాప్షన్‌ను జోడించారు.

Vijay Trisha Rumours4/5

తమిళనాడు సీఎం విజయ్

ఈ పోస్ట్‌ను చాలా మంది నెటిజన్లు ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న రూమర్లకు సమాధానంగా భావిస్తున్నారు. గత కొంతకాలంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌తో త్రిష పేరు ముడిపెడుతూ సోషల్ మీడియాలో పలు ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ విషయాలపై త్రిష ఎప్పుడూ నేరుగా స్పందించలేదు. తాజాగా చేసిన ఈ పోస్ట్ మాత్రం ట్రోల్స్‌కు పరోక్ష సమాధానంగా కనిపించిందని అభిమానులు చెబుతున్నారు.  

Upasana Konidela5/5

విజయ్ త్రిష రూమర్స్

అలాగే త్రిష ఇటీవల “మ్యాజికల్ మే” పేరుతో కొన్ని ప్రత్యేక ఫోటోలను కూడా పంచుకున్నారు. అందులో ఆమె పుట్టినరోజు వేడుకలు, సెల్ఫీలు, పూల బొకేలు, వ్యక్తిగత క్షణాలు, అలాగే తన పెంపుడు కుక్క ఫోటోలు ఉన్నాయి.

TAGS:
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Upasana Konidela

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