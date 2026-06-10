/Trisha Krishnan: సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకున్న త్రిష.. నిజం ఇదే..!

Trisha Krishnan:స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్కు పెళ్లైందంటూ సోషల్ మీడియాలో మరోసారి వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఆమె మెడలో కనిపించిన ఓ ప్రత్యేక లాకెట్ కారణంగా నెటిజన్లు వివిధ రకాల ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు త్రిష లేదా ఆమె టీమ్ ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు.
సౌత్ ఇండియన్ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ హీరోయిన్గా గుర్తింపు పొందిన త్రిష కృష్ణన్ గురించి సోషల్ మీడియాలో మరోసారి ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు సంబంధించిన ఒక ఫొటో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఆ ఫొటోలో త్రిష మెడలో ధరించిన లాకెట్ను చూసి పలువురు నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ లాకెట్ను కేరళ క్రైస్తవ సంప్రదాయంలో పెళ్లైన మహిళలు ధరించే ‘మిన్ను’గా భావిస్తున్నారు. దీంతో త్రిషకు రహస్యంగా పెళ్లి జరిగిందా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు అభిమానులు “త్రిషకు నిజంగానే పెళ్లైందా?”, “అయితే వరుడు ఎవరు?” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
త్రిష పెళ్లి గురించి గతంలో కూడా అనేకసార్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ప్రతిసారి అవి కేవలం రూమర్లుగానే మిగిలిపోయాయి. తన వ్యక్తిగత జీవితంపై త్రిష ఎక్కువగా మాట్లాడకపోయినా, గతంలో వచ్చిన పలు ప్రచారాలను ఆమె ఖండించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం ఈ వైరల్ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. అభిమానులు నిజం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే త్రిష లేదా ఆమె సన్నిహిత వర్గం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఈ వార్తలను కేవలం ఊహాగానాలుగానే చూడాలని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, త్రిష వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ఆమె నటించిన కొత్త ప్రాజెక్టులపై కూడా ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ ఫొటో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.