Parthiban controversy: తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రముఖ నటి త్రిషా కృష్ణన్ ఇటీవల ఒక వివాదం కారణంగా వార్తల్లో నిలిచారు. ప్రముఖ నటుడు.. దర్శకుడు పార్తిబన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఈ విషయం తర్వాత త్రిష తన స్పందనను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోగా.. పార్తిబన్ కూడా తన మాటలపై క్షమాపణ చెప్పారు.
ఇటీవల చెన్నైలో జరిగిన గలట్టా అవార్డ్స్ కార్యక్రమంలో ఈ వివాదం ప్రారంభమైంది. ఆ కార్యక్రమంలో పార్తిబన్కు ఆయన కలిసి పనిచేసిన నటుల గురించి ప్రశ్నించారు. ఆ సమయంలో త్రిష ఫోటో స్క్రీన్పై కనిపించగా…ఆమె గురించి ఏమన్నా చెప్పాలని అడిగారు. అయితే విజయ్ తో త్రిష ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్తలు వైరల్ అవుతున్న సమయంలో.. ఈ విషయంపై సెటైర్ వేస్తున్నట్లు పార్తిబన్ కొన్ని కామెంట్లు చేశారు.
అప్పుడు పార్తిబన్ నేరుగా త్రిష పేరు చెప్పకుండా, ఆమె పోషించిన కుందవై.. పాత్రను ప్రస్తావిస్తూ ఒక వ్యాఖ్య చేశారు. “ఈ కుందవై కొంతకాలం ఇంట్లోనే ఉండాలి. బయటికి రావద్దు” అని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అక్కడ ఉన్నవారిలో కొంత నవ్వు తెప్పించినప్పటికీ, తర్వాత సోషల్ మీడియాలో విమర్శలకు దారితీశాయి.
ఈ వ్యాఖ్యలపై త్రిష స్పందిస్తూ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక సందేశం పెట్టారు. “మైక్ చేతిలో ఉందని ఎవరు మాట్లాడితే అది తెలివైన మాట అవదు. కొన్నిసార్లు అది అజ్ఞానాన్ని ఇంకా గట్టిగా వినిపిస్తుంది. తెలియకుండా మాట్లాడిన అసభ్యమైన మాటలు, ఆ మాటలు చెప్పిన వ్యక్తి గురించి ఎక్కువగా చెబుతాయి” అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
త్రిష చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో పార్తిబన్ తన మాటలపై స్పందిస్తూ క్షమాపణ చెప్పారు. తన వ్యాఖ్య వల్ల ఎవరికైనా బాధ కలిగితే దానికి విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నానని ఆయన తెలిపారు.
ఇక మరోవైపు త్రిష మరియు తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ కలిసి ఒక పెళ్లి వేడుకకు హాజరైన ఘటన కూడా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఇద్దరూ ఒకే కారులో రావడం చూసిన అభిమానులు వారి గురించి పలు ఊహాగానాలు చేశారు.
అయితే ఈ విషయాలపై త్రిష లేదా విజయ్ ఎటువంటి స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదు. కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ అంశం ఇంకా చర్చలోనే ఉంది.