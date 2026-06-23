/Trisha Vijay Breakup: విజయ్, త్రిష బ్రేకప్.. హీరోని అన్ ఫాలో చేసిన హీరోయిన్

Vijay Trisha Breakup: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటుడు, ప్రస్తుతం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న విజయ్ ఇటీవల తన 52వ జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, సినీ ప్రముఖులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనేక ప్రాంతాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించారు. అయితే ఈ వేడుకల మధ్య నటి త్రిష పేరు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేకంగా చర్చకు వచ్చింది.
విజయ్, త్రిష కలిసి అనేక విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించారు. వీరిద్దరి జోడీ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆదరణ పొందింది. అందుకే ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహం గురించి ఎప్పుడూ చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష ఎలాంటి శుభాకాంక్షలు చెబుతారో అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు.
అయితే అందరి అంచనాలకు భిన్నంగా త్రిష సోషల్ మీడియాలో విజయ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయలేదు. అలాగే ఆమె వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి కలిశారనే సమాచారం కూడా బయటకు రాలేదు. దీంతో ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
త్రిష ఎందుకు శుభాకాంక్షలు చెప్పలేదనే ప్రశ్న అభిమానుల్లో మొదలైంది. తమిళ మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఆమె శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తే సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ అనవసరమైన చర్చలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని భావించిందని సమాచారం. గతంలో కూడా విజయ్, త్రిష పేర్లు కలిసి అనేక వదంతుల్లో వినిపించాయి. అందువల్ల మరోసారి ట్రోలింగ్, విమర్శలు ఎదురుకాకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె ఈసారి మౌనం పాటించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
అంతేకాకుండా, ఇద్దరి పేర్లను కలిపి సోషల్ మీడియా వేదికల్లో అనేక ఊహాగానాలు వస్తుండటంతో వాటికి అవకాశం ఇవ్వకూడదని త్రిష భావించినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ కారణంగానే ఆమె బహిరంగంగా స్పందించలేదని సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
అయితే ఈ విషయంపై త్రిష లేదా ఆమె బృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన ఏదీ రాలేదు. కాబట్టి ప్రస్తుతం వస్తున్న సమాచారం అంతా మీడియా కథనాలు, ప్రచారాల ఆధారంగానే ఉంది. అయినప్పటికీ విజయ్ పుట్టినరోజు రోజున త్రిష స్పందించకపోవడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. భవిష్యత్తులో ఈ విషయంపై ఆమె ఎలాంటి స్పందన ఇస్తారో చూడాలి.