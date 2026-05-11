Trisha 96 Lip lock Scene: హీరోయిన్ త్రిష‌ ముద్దును తిరస్కరించిన స్టార్ హీరో..లిప్‌లాక్ వద్దని డైరెక్టర్‌కి గట్టిగా చెప్పాడట!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 11, 2026, 02:02 PM IST|Updated: May 11, 2026, 02:02 PM IST

Trisha Vijay Sethupathi Lip Lock: దక్షిణాది వెండితెరపై దశాబ్దాలుగా వెలిగిపోతున్న అందాల తార త్రిష. నాలుగు పదుల వయసులోనూ కుర్ర హీరోయిన్లకు పోటీనిస్తూ వరుస ప్రాజెక్టులతో దూసుకుపోతున్న ఈమె, ఇటీవల రాజకీయ సమీకరణల వల్ల కూడా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో త్రిషకు సంబంధించి ఒక పాత విషయమై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఒక స్టార్ హీరో ఆమెతో లిప్ లాక్ సీన్ చేయడానికి నిరాకరించారట.

అయితే, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో త్రిషకు సంబంధించి ఒక పాత విషయమై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఒక స్టార్ హీరో ఆమెతో లిప్ లాక్ సీన్ చేయడానికి నిరాకరించారట. ఆ హీరో మరెవరో కాదు, 'మక్కల్ సెల్వన్' విజయ్ సేతుపతి.

విజయ్ సేతుపతి, త్రిష జంటగా నటించిన '96' సినిమా ఒక వెండితెర కావ్యం. రామ్, జాను పాత్రల మధ్య సాగే ఈ స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథ ప్రేక్షకులను ఓ మాయలో పడేసింది. అయితే, ఈ సినిమా క్లైమాక్స్‌లో ఒక కీలకమైన సన్నివేశం విషయంలో ఆసక్తికర చర్చ జరిగిందట.

22 ఏళ్ల తర్వాత కలుసుకున్న ప్రేమికులు మళ్లీ విడిపోయే సమయంలో, ఆ బాధను మరింత ఎమోషనల్‌గా చూపించడానికి ఒక చిన్న ముద్దు సన్నివేశం (లిప్ లాక్) ఉంటే బాగుంటుందని దర్శకుడు సి.ప్రేమ్ కుమార్ భావించారు. సాధారణంగా స్టార్ హీరోయిన్లు ఇలాంటి సీన్స్‌కు మొగ్గు చూపారు. కానీ కథలోని గాఢతను బట్టి త్రిష ఈ సీన్ చేయడానికి వెంటనే అంగీకరించారు. కానీ హీరో విజయ్ సేతుపతి మాత్రం ఈ ప్రతిపాదనను సున్నితంగా తిరస్కరించారు.

విజయ్ సేతుపతి ఆ సీన్ వద్దనడానికి చెప్పిన కారణం వింటే ఆయన సినిమా పట్ల, పాత్ర పట్ల చూపే గౌరవం అర్థమవుతుంది. "ఈ సినిమా అంతా ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీగా సాగుతుంది. రామ్ పాత్రలో ఒక స్వచ్ఛత ఉంది. క్లైమాక్స్‌లో కిస్ సీన్ పెడితే ఆ పాత్రలోని పవిత్రత దెబ్బతింటుంది. ప్రేక్షకులు ఆ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఎమోషనల్‌ కనెక్షన్‌ను మాత్రమే మనసులో పెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్లాలి" అని విజయ్ సేతుపతి డైరెక్టర్‌తో అన్నారట.

విజయ్ మాటల్లోని లోతును గ్రహించిన దర్శకుడు ఆ సీన్‌ను పక్కన పెట్టారు. కేవలం కళ్ళతోనే మాట్లాడుకుంటూ, ఒక చిన్న కౌగిలింతతో ముగిసే ఆ క్లైమాక్స్ ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులకు కన్నీళ్లు తెప్పిస్తుంది.

ఒకవేళ ఆ రోజు ఆ ముద్దు సన్నివేశం ఉండి ఉంటే, '96' సినిమా ఒక సాధారణ కమర్షియల్ లవ్ స్టోరీగా మిగిలిపోయేదేమో. కానీ శారీరక ఆకర్షణ కంటే మానసిక బంధం గొప్పదని చాటిచెప్పడం వల్లే ఈ చిత్రం ఒక క్లాసిక్‌గా నిలిచిపోయింది. విజయ్ సేతుపతి తీసుకున్న ఆ పరిణతి చెందిన నిర్ణయంపై నెటిజన్లు ఇప్పుడు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

