English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Trisha: తిరుమలకు వచ్చిన హీరోయిన్ త్రిష.. హీరో విజయ్ కోసమే అంటూ..!

Trisha: తిరుమలకు వచ్చిన హీరోయిన్ త్రిష.. హీరో విజయ్ కోసమే అంటూ..!

Trisha Tirumala: 

ఈరోజు ప్రముఖ హీరోయిన్ త్రిష తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంది. చాలా కాలం తర్వాత త్రిష తిరుమల రావడంతో భక్తులు, అభిమానులు ఆమెను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆమె స్కై బ్లూ కలర్ డ్రెస్‌లో కనిపించింది. సింపుల్‌గా, సంప్రదాయంగా కనిపించిన త్రిష లుక్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
1 /5

త్రిష సాధారణంగా తిరుమలకు ఎక్కువగా రాదు. అందుకే ఈసారి ఆమె రావడంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు మొదలయ్యాయి. విజయ్ సినిమా ఒకపక్క వాయిదా పడుతూ వస్తూ ఉండగా ఆయన త్వరలోనే పొలిటికల్ ఎంట్రీ కూడా ఇవ్వనున్నారు. ఈ క్రమంలో త్రిష విజయ్ కోసం వచ్చిందా అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

2 /5

కొందరు మాత్రం ఆమె రాబోయే సినిమాల కోసమే స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడానికి వచ్చిందని అంటున్నారు.   

3 /5

ఇటీవల త్రిష, విజయ్ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్తలు కోలీవుడ్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతూ వచ్చాయి. అయితే ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎవరూ చెప్పని మాటలే.   

4 /5

ఈ రూమర్స్‌కి తోడు, ఇటీవల తమిళనాడులో కొన్ని రాజకీయ వేదికలపై కూడా వీరిద్దరి గురించి వ్యాఖ్యలు చేసిన సంఘటనలు జరిగాయి. దాంతో ఈ విషయం మరింత హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కానీ సినీ తారల వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చే గాసిప్‌లను నమ్మడం అంత సులువు కాదు. నిజం ఏంటో వాళ్లే చెప్పాలి.  

5 /5

ఈ క్రమంలో త్రిష తిరుమలకి రావడంతో.. ఆమె ఫోటోలు మాత్రం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ అందరిని తెగ ఆకట్టుకుంటున్నా.  ఆమె ప్రశాంతంగా స్వామివారి దర్శనం పూర్తి చేసి తిరిగి వెళ్లిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆమె తన సినిమాల పనుల్లో బిజీగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న వార్తలకు దూరంగా ఉంటూ, కెరీర్‌పై ఫోకస్ పెట్టడమే ఆమెకు ఇష్టమని ఆమె గతంలోనే చెప్పింది.

Trisha Tirumala Visit Trisha Temple Darshan Today Trisha Vijay rumours Trisha Tirupati Temple News Trisha Sky Blue Dress Viral Photos Vijay Political Entry News Kollywood Celebrity Temple Visit

Next Gallery

Sravanthi Chokkarapu: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ రచ్చ.!. స్రవంతి చొక్కారపు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?