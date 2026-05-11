/Trisha: అవమానించిన స్టాలిన్…పగ తీర్చుకున్న త్రిష..!

Trisha Politics: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు కొత్త చర్చ మొదలైంది. టీవీకే అధినేత విజయ్ రెండు స్థానాల్లో గెలిచిన నేపథ్యంలో ఆయన ఒక నియోజకవర్గానికి రాజీనామా చేసే అవకాశముందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా తిరుచి స్థానాన్ని ఖాళీ చేస్తే అక్కడి నుంచి హీరోయిన్ త్రిష పోటీ చేస్తారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇదే సమయంలో మరో ఆసక్తికరమైన ప్రచారం కూడా నడుస్తోంది. డీఎంకే నేత ఎం.కే. స్టాలిన్ గత ఎన్నికల్లో ఎదుర్కొన్న పరాభవానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావిస్తున్నారట. త్రిష పోటీ చేస్తే ఆమెకు ఎదురుగా స్టాలిన్ బరిలో దిగే అవకాశముందనే టాక్ రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన మాత్రం లేదు.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా గతంలో స్టాలిన్ ఫ్యామిలీకి, త్రిష కు చిన్న గొడవలు ఉన్నాయని కోలీవుడ్ మీడియాలో ఎన్నో వార్తలు వచ్చాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో కరుణానిధి జోక్యం చేసుకున్నారనే కథనాలు అప్పట్లో వచ్చాయి. అంతేకాదు అప్పట్లో సింగర్ సుచిత్ర త్రిష, ఉదయినేది స్టాలిన్ ప్రేమించుకున్నారు అని కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య విభేదాల వల్లే విడిపోయారు అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు త్రిష, విజయ్ వళ్ళ ఆ ఫ్యామిలీ పైన ప్రతీకారం తీర్చుకుంది అని కూడా పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ప్రజలకు రాజకీయాల కంటే కూడా ప్రస్తుతం విజయ్, త్రిష మధ్య ఉన్న రిలేషన్ పైనే ఎక్కువ ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా విజయ్ .. త్రిష మధ్య ఉన్న స్నేహం, ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారనే ప్రచారం, కలిసి ఉంటారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారాయి. దీంతో రాజకీయాల కంటే వ్యక్తిగత విషయాలపైనే ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.
ఇక విజయ్ కుటుంబ జీవితం గురించీ అనేక రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఆయన భార్య సంగీత విడాకులు అప్లై చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందుకు కారణం త్రిషనే అని కూడా వార్తలు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయాలపై కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ స్పందించలేదు. అయినప్పటికీ నెటిజన్లు మాత్రం ఈ అంశాలను బాగా వైరల్ చేస్తున్నారు.
త్రిష పేరు చుట్టూ ఎప్పటినుంచో అనేక రాజకీయ, సినీ రూమర్లు తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం కేవలం ప్రచారంగానే కనిపిస్తున్నాయి. నిజంగా త్రిష రాజకీయాల్లోకి వస్తారా? స్టాలిన్ ఆమెకు ఎదురుగా పోటీ చేస్తారా? అనే విషయాలు ఇంకా స్పష్టంగా లేవు.