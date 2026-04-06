Triumph Tracker 400: ఫ్లాట్ ట్రాక్ రేసింగ్.. అదిరే మోడ్రన్ ఫీచర్లు.. ఇండియాలోట్రయంఫ్ ట్రాకర్ రిలీజ్‌..ధర ఎంతంటే..?

Triumph tracker 400 launched in india: ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ భారత్లో తన కొత్త ట్రాకర్ 400ను విడుదల చేసింది. 349cc ఇంజన్, 40 PS పవర్తో వస్తున్న ఈ బైక్ ధర రూ.2.46 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఫ్లాట్-ట్రాక్ రేసింగ్ డిజైన్, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ బైక్ యువతను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
బ్రిటీష్ మోటార్సైకిల్ దిగ్గజం ట్రయంఫ్, తన పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ ‘ట్రాకర్ 400’ను భారత్లో లాంచ్ చేసింది. ఫ్లాట్-ట్రాక్ రేసింగ్ మోటార్సైకిళ్ల నుండి స్ఫూర్తి పొంది డిజైన్ చేసిన ఈ బైక్, పాతకాలపు రెట్రో లుక్ మరియు మోడ్రన్ ఫీచర్ల కలయికగా కనిపిస్తోంది.
ఈ బైక్ చూడగానే ఆకట్టుకునేలా బాక్స్ లాంటి పెట్రోల్ ట్యాంక్, స్పోర్టీగా ఉండే డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ రెండు సైలెన్సర్లు అందించారు. దీనికి తోడు ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్, టెయిల్లైట్, చిన్న విండ్షీల్డ్ దీనికి మరింత ప్రీమియం లుక్ని ఇస్తున్నాయి.
పేరులో 400 ఉన్నప్పటికీ, భారత పన్ను నిబంధనల దృష్ట్యా దీనిని 349cc లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజన్తో రూపొందించారు. ఇది 40 PS పవర్, 32 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్తో వచ్చే ఈ ఇంజన్ రైడర్లకు అద్భుతమైన వేగాన్ని అందిస్తుంది.
రైడర్ భద్రత కోసం ఇందులో డ్యూయల్ ఛానల్ ABS, స్విచ్చబుల్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, టార్క్-అసిస్ట్ క్లచ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, అప్సైడ్ డౌన్ (USD) ఫోర్క్స్ దీనిని ఏ రకమైన రోడ్లపైనైనా సులభంగా నడిపేలా చేస్తాయి.
భారత మార్కెట్లో ట్రయంఫ్ ట్రాకర్ 400 ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ.2,46,225గా నిర్ణయించారు. ఇది స్పీడ్ 400 మోడల్ కంటే దాదాపు రూ. 14,000 వరకు ఎక్కువగా ఉంది. ప్రీమియం బైక్ కావాలనుకునే వారికి ఈ ధరలో ఇది మంచి ఆప్షన్.
సిటీ రైడింగ్తో పాటు అప్పుడప్పుడు లాంగ్ ట్రిప్స్ వేయాలనుకునే వారికి, విభిన్నమైన లుక్ కోరుకునే యువతకు ఈ ట్రాకర్ 400 సరిగ్గా సరిపోతుంది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 వంటి మోడళ్లకు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.