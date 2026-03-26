Meet The Real Life Indian Spies: బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద దున్నేస్తున్న దురంధర్ 2. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. మరోవైపు తెలుగులో కూడా దురంధర్ 2 హవ కొనసాగుతూనే ఉంది. అయితే ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకంగా దురంధర్గా రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. సినిమాలో ఆయన ఓ ఇండియన్ స్పైలా నటిస్తారు. అయితే రియల్ లైఫ్ భారత గూఢచారులు ఎవరో తెలుసా?
కాశ్మీర్ సింగ్ ఈయన ఒక భారత ప్రధాన గూఢచారి. 35 ఏళ్ల పాటు పాకిస్తాన్ జైల్లో శిక్ష అనుభవించారు. 1973లో పాకిస్తాన్ లో అరెస్టు అయ్యారు. అయితే దోషిగా నిర్ధారించలేకపోయారు. ఆయన కూడా గూఢచారిని కాదంటూ తన జైలు జీవితం పాకిస్తాన్లో గడిపాడు. 1962 నుంచి 1966 వరకు భారత సైన్యంలో పనిచేసే పంజా పోలీస్ లో చేరారు. ఇక ఇబ్రహీం అనే మారుపేరుతో పాకిస్తాన్ లో ప్రవేశించి అక్కడ జనజీవనంలో కలిసిపోయాడు. చివరిగా పాకిస్తాన్ మాజీ అధ్యక్షుడు ఫర్వేజ్ ముషారఫ్ అతడిని క్షమించి భారతదేశానికి పంపించారు.
బ్లాక్ టైగర్గా పిలిచే రవీంద్ర కౌశిక్ అత్యంత సహసోపేతమైన భారతీయ గూఢచారుల్లో ఒకరు అని చెప్పొచ్చు. ఆయన రాజస్థాన్లో జన్మించి RAW లో చేరారు. ఆయన ఒక రంగస్థలం కళాకారుడుగా పనిచేసిన తర్వాత 1975లో అహ్మద్ షాకిర్ అనే పేరుతో పాకిస్థాన్ లో ప్రవేశించాడు. అక్కడ కరాచీ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరి, ఆతర్వాత పాకిస్తాన్ సైన్యంలో కూడా చేరి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. 1979 నుంచి 1983 వరకు కీలక రహస్యాన్ని భారత్ కి చేరవేశాడు. అయితే అక్కడ ఒక భారతీయ గూఢచారి పట్టుబడటంతో ఇతడి పేరు కూడా బయటపడింది. దీంతో పాకిస్తానీ జైల్లోనే కౌశిక్ 16 ఏళ్లు గడపాల్సి వచ్చింది. 2001లో ఆయన జైల్లోనే క్షయ వ్యాధితో మరణించారు.
అజిత్ దోవల్ ప్రస్తుతం భారతీయ జాతీయ భద్రత సలహాదారుగా పనిచేస్తున్నారు, 1980లోనే దోవల్ ఏడేళ్ల పాటు పాకిస్తాన్లో మారువేషంలో తిరిగారు లాహోర్ ఇస్లామాబాద్ వంటి నగరాల్లో రహస్యంగా ఉన్నారు ఆయన ఒక బిచ్చగాడిలా కూడా అక్కడ నటించి పాకిస్తాన్ అను అభివృద్ధిని కూడా పర్యావేక్షించాడు అజిత్ దోమలు ఉగ్రవాదులపై గూడచారాన్ని పాకిస్తాన్ ఏజెంట్గా నటిస్తూ గోల్డెన్ టెంపుల్ లోకి చొరబడి ఆపరేషన్ బ్లాక్ థండర్ 2 లో కూడా కీలక పాత్ర పోషించాడు
నీరా ఆర్య.. ఈమె భారత మొదటి మహిళా గూఢచారి. ఆమె అసాధారణ ధైర్యానికి ప్రతిగగా పరిగణిస్తారు. బ్రిటిష్ సైనిక అధికారి శ్రీకాంత్ జై రంజాన్ దాస్ ను వివాహం చేసుకుంది. కానీ ఆమె అంతకుముందే జాతీయ కర్తవ్యానికి మధ్య పోరాటం చేస్తుంది. ఆమె భర్త సుభాష్ చంద్రబోస్ ను హాని తలపెడుతున్నాడని తెలుసుకున్న వెంటనే అతడిని చంపేసింది. ఆ తర్వాత ఒక యువకుడిలా మారువేషం వేసి బ్రిటీష్ గుడారాల్లోకి చొరబడేది. అయితే ఆమె పట్టుబడిన తర్వాత అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో సెల్యులార్ జైల్లో ఖైదు చేశారు. ఆమెను అత్యంత హింసకు గురిచేసిన కానీ IAN కు ఎలాంటి ద్రోహం చేయలేదు. ఆమె త్యాగాలు చేసినప్పటికీ చివరిగా హైదరాబాదులో పూలు అమ్ముకుంటూ పేదరికంలోనే గడుపుతూ 1998లో కన్నుమూసింది.
మోహన్లాల్ భాస్కర్ ఈయన ప్రయాణం కూడా అసాధారణమైంది. కూలీగా, వార్తా పేపర్లు అమ్మే ఒక వ్యక్తిగా పాకిస్తాన్లో అతని జీవితం మొదలైంది. అణు కార్యక్రమంలో కూడా చాలా సమాచారం సేకరించి అతను రహస్యంగా పనిచేశాడు. మీయన్ వ్యాలీతో సహా పాకిస్తాన్లోని పలు జైలులో ఆయనను ఖైదు చేశారు. అక్కడ ఘోరంగా హింసకు గురైనా భరించాడు. చివరిగా భారత్ కి తిరిగి వచ్చాడు.
సరస్వతి రాజామణి ఈమె అతి చిన్న వయసులోనే గూఢచారిగా మారిపోయింది. కేవలం 16 ఏళ్ళ వయసులోనే ఐఎన్ఏ లో చేరింది. రంగూన్లో జన్మించిన ఆమె స్వతంత్ర పోరాటంలో కూడా తన ఆభరణాలన్నింటినీ ఐఎన్ఏకు విరాళంగా ఇచ్చింది. ఓ బాలుడి వేషంలో కూడా సమాచారం సేకరించడానికి బ్రిటిష్ శిబిరాల్లో ఈమె కూడా చొరబడింది. 2018 చెన్నైలో కన్ను మూసింది.
సెహమత్ ఖాన్.. రాజీ సినిమా బాలీవుడ్ ద్వారా అందరికీ పరిచయమే. ఎంతో ధైర్యం అసాధారణమైన మహిళ. ఈమె 1971 ఇండోపాక్ యుద్ధ సమయంలో తన మిషన్లో భాగంగా అక్కడ పాకిస్తానీ సైనిక అధికారిని వివాహం చేసుకున్న కాశ్మీరీ మహిళ. పిఎన్ఎస్, ఘాజి పాకిస్తాన్ నావిక ప్రణాళికల గురించి కీలక సమాచారాన్ని భారత్ కి విజయవంతంగా అందించింది. తన మిషన్ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత కడుపులో బిడ్డతో భారత్ కి తిరిగి క్షేమంగా చేరింది.